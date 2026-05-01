Küresel piyasalarda risk iştahının toparlanmasıyla birlikte kripto para piyasaları yeniden hareketlendi. Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC), hafta başındaki kayıplarını telafi ederek 77.143 dolar seviyesine kadar yükseldi. TSI 10.47 itibarıyla 77 bin 100 dolardan işlem gördü.

Ancak ABD kanadından gelen jeopolitik haberler, rallinin 80 bin dolarlık kritik direnci aşmasını zorlaştırıyor.

PİYASALARDA BAHAR HAVASI: TEKNOLOJİ DEVLERİ VE ATEŞKES İYİMSERLİĞİ

Bitcoin’deki bu %1,8’lik yükselişin arkasında hem makroekonomik hem de jeopolitik gelişmeler yatıyor.

Wall Street Rekorları: S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin rekor seviyelere ulaşması, yüksek riskli varlıklara olan talebi körükledi. Özellikle Apple (AAPL)’ın beklentileri aşan bilançosu, teknoloji sektörüne ve dolaylı olarak kripto piyasasına olan güveni pekiştirdi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Geçici Ateşkes: ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes haberleri, Nisan ayında Bitcoin’e %12’lik bir değer kazancı sağladı. Orta Doğu'da gerilimin azalacağı beklentisi, kurumsal yatırımcı girişlerini de beraberinde getirdi.

80.000 DOLAR DUVARI AŞILAMIYOR

Bitcoin için son bir aydır aşılması en güç nokta 80.000 dolar seviyesi oldu. Nisan başında 79.000 doların üzerini test eden kripto para birimi, her seferinde bu psikolojik dirençten geri döndü. Analistler, Bitcoin’in artık tamamen makro risk trendleriyle senkronize hareket ettiğini ve likidite artışlarına hisse senetleriyle aynı tepkiyi verdiğini belirtiyor.

TRUMP VE İRAN BRİFİNGİ: KAZANÇLAR SINIRLI KALDI

Kripto paralardaki yükseliş isteği, Perşembe günü gelen sıcak haberlerle bir miktar törpülendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik askeri seçenekler hakkında brifing alacağının açıklanması, piyasalarda "gerilim yeniden mi tırmanıyor?" korkusuna neden oldu.

Jeopolitik risklerin masada kalmaya devam etmesi, 77 bin doların üzerindeki kalıcılığı tehdit ederken, yatırımcılar hem Beyaz Saray’dan gelecek açıklamaları hem de teknoloji hisselerindeki seyrini yakından takip ediyor. Kripto piyasası şu an için iyimserlik ile savaş korkuları arasında ince bir çizgide dengelenmeye çalışıyor.

