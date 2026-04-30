ABD ekonomisi, 2026’nın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,0 oranında büyüme kaydetti.

Her ne kadar bu rakam piyasanın yüzde 2,3’lük beklentisini karşılayamamış olsa da bir önceki çeyrekte görülen yüzde 0,5’lik zayıf performansa kıyasla ekonomide belirgin bir ivmelenme yaşandığını gösteriyor.

ENFLASYON CEPHESİNDE "ÇEKİRDEK" ALARMI

Ekonomik büyüme hızlanırken, enflasyon verileri Fed’in işinin henüz bitmediğini kanıtlar nitelikte.

• Çekirdek PCE Baskısı: Fed'in en yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE fiyat endeksi, çeyreklik bazda yüzde 4,3'e yükseldi. Bu rakam hem beklentiyi aştı hem de önceki çeyrekteki yüzde 2,7’lik seviyenin oldukça üzerine çıkarak katılaşma sinyali verdi.

• Enerji Etkisi: Mart ayında manşet PCE, enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yıllık bazda yüzde 3,5’e ulaştı.

İSTİHDAM VE TÜKETİCİ TALEBİ HALA GÜÇLÜ

Büyüme rakamlarındaki sapmaya rağmen, ABD ekonomisinin motoru sayılan tüketim harcamaları ve istihdam piyasası şaşırtıcı bir dayanıklılık sergiliyor:

• İstihdam Piyasası: 25 Nisan haftasında işsizlik maaşı başvuruları 189 bine gerileyerek piyasaları şaşırttı. Bu veri, işgücü piyasasında sıkılığın devam ettiğini ve işten çıkarmaların tarihsel olarak düşük seviyelerde kaldığını gösteriyor.

• Gelir ve Harcama Dengesi: Kişisel gelirler mart ayında beklentilerin iki katı hızda (yüzde 0,6) arttı. Reel kişisel harcamaların pozitif bölgede kalması, yüksek enflasyona rağmen Amerikalı tüketicilerin harcama iştahını koruduğuna işaret ediyor.

ABD ekonomisi 2026’ya "yavaş ama dirençli" bir giriş yaptı. Büyümenin beklenti altı kalması durgunluk endişelerini bir miktar yatıştırsa da çekirdek enflasyondaki sıçrama faiz oranlarının "daha uzun süre, daha yüksek" kalabileceği ihtimalini masada tutmaya devam ediyor.