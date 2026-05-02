Verilere göre ihracat yıllık bazda yüzde 22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi. Bakan Bolat, rakamların "en yüksek nisan ayı ihracatı" hem de "tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracat değeri" olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

12 aylık ihracat 275,8 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Böylece Türkiye’nin mal ihracatında tarihi zirve yenilenmiş oldu.

"SAVAŞ ORTAMINA RAĞMEN İHRACATTA ARTIŞ GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Bakan Bolat, "2026 yılı Nisan ayında net 4,6 milyar dolar artış kaydedilmiştir. Bu artışta her ne kadar parite ve takvim etkisini görüyorsak da bu etkilerden de arındırıldığında, bölgemizin içinden geçtiği savaş ortamına rağmen ihracatta artış ivmesi dikkat çekmektedir.” açıklamasında bulundu.

Söz konusu dönemde BAE'ye ihracatı yüzde 122,7 artışla 912 milyon dolar; Irak'a ihracatımız yüzde 25,7 artışla 829 milyon dolar; Suudi Arabistan'a ihracatı yüzde 31,1 artışla 292 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Ayrıca Katar’a ihracatın yüzde 269,1’lik artışla 33 milyon dolara yükseldiğini aktardı.

Kaynak: Dünya