Google Haberler

Altın zirve sonrası yüzde 15 geriledi. Citi kısa vadede 5 bin dolar hedefi verirken, yatırımcılara 'temkinli olun' uyarısında bulundu. Bankaya göre altında 2 senaryo var. İşte tüm detaylar!

Ocakta 5 bin 405 doları gören ons altın, yaklaşık yüzde 15 gerileyerek 4 bin 612 dolar seviyesine çekildi. Buna rağmen yıllık bazda yüzde 42 yükselişini koruyan değerli metal için Citi, kısa vadede 5 bin dolar hedefini (yaklaşık yüzde 8-9 yükseliş) korurken yatırımcılara temkinli olun mesajı verdi.

CITI'DEN KISA VADE İÇİN 5 BİN DOLAR HEDEFİ

Citi analisti Kenny Hu ve ekibi, altın için 3 aylık fiyat hedefini 5 bin dolar olarak açıkladı.

Banka, bu tahminini artan jeopolitik riskler, fiziki piyasadaki arz sıkıntısı ve Fed'in bağımsızlığına yönelik belirsizliklere dayandırdı.

Dev bankadan altın tahmini: 3 ayda %8 yükseliş! "Temkinli olun", Görsel 1

ORTA VADEDE DAHA TEMKİNLİ GÖRÜNÜM

Citi, 6 ila 12 aylık dönem için ise "nötrden düşüşe meyilli" bir duruş benimsiyor.

Banka, altın fiyatlarının sert bir düşüş yaşamasa da mevcut seviyelerden güçlü bir yükseliş kaydetmekte zorlanabileceğini belirtiyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Analizde, yükselişi destekleyen risklerin kalıcı olmaması halinde rallinin sürdürülebilirliğinin zorlaşacağı vurgulandı.

Dev bankadan altın tahmini: 3 ayda %8 yükseliş! "Temkinli olun", Görsel 2

İKİ SENARYO: 3 BİN DOLAR VE 6 BİN DOLAR

Citi'nin analizine göre altın için iki temel senaryo öne çıkıyor:

Baz senaryo (Yüzde 50 olasılık): ABD ekonomisinin istikrar kazanmasıyla talep zayıflayabilir ve fiyatlar 3 bin doların orta seviyelerine gerileyebilir.

Altın mı, gümüş mü? Bank of America hedefi yukarı çekti Altın mı, gümüş mü? Bank of America hedefi yukarı çekti

Boğa senaryosu (Yüzde 30 olasılık): Küresel servetin altına yönelmesiyle arz yetersiz kalabilir ve fiyatlar 2027 sonuna kadar 6 bin dolara ulaşabilir.

Banka, altının küresel hanehalkı varlıklarındaki payının yaklaşık yüzde 3,5 olduğunu, bu oranın yüzde 5'e çıkmasının arz üzerinde ciddi baskı yaratacağını belirtti.

Dev bankadan altın tahmini: 3 ayda %8 yükseliş! "Temkinli olun", Görsel 3

3 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın
Gram altın alış: 6.702,45 TL
Gram altın satış: 6.703,28 TL

UBS ve HSBC altında hedef yükseltti: O seviyeler alım için uygun UBS ve HSBC altında hedef yükseltti: O seviyeler alım için uygun

Çeyrek altın
Çeyrek altın alış: 10.870,00 TL
Çeyrek altın satış: 11.017,00 TL

Cumhuriyet altını
Cumhuriyet altını alış: 43.325,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 43.866,00 TL

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.702,45 6.703,28 % -0.19 23:59
Ons Altın / TL 208.369,05 208.588,14 % -0.19 23:59
Ons Altın / USD 4.613,72 4.614,29 % -0.18 23:59
Çeyrek Altın 10.723,92 10.959,86 % -0.19 23:59
Yarım Altın 21.380,82 21.919,73 % -0.19 23:59
Ziynet Altın 42.895,69 43.705,39 % -0.19 23:59
Cumhuriyet Altını 44.303,00 44.973,00 % -0.01 13:01
Tüm Altın Fiyatları

FİYATLARI SINIRLAYABİLECEK RİSKLER

Citi'ye göre altın fiyatlarını baskılayabilecek başlıca faktörler şunlar:

-ABD ekonomisinde toparlanma ve enflasyonda düşüş
-Güvenli liman talebinde zayıflama
-ETF girişlerinde yavaşlama
-Yüksek reel faiz ortamının devam etmesi

Mart ayında ETF'lerde görülen satışların bu riskleri ortaya koyduğu ifade edildi.

Dev bankadan altın tahmini: 3 ayda %8 yükseliş! "Temkinli olun", Görsel 4

ALTINI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER DEVAM EDİYOR

Buna karşın jeopolitik riskler, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve merkez bankalarının altın alımları fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.

Özellikle Çin ve Polonya'nın rezerv artırma planları dikkat çekiyor.

O yöntemle altın alanlar "uçacak" derken 1 ayda 24 bin TL kaybetti O yöntemle altın alanlar "uçacak" derken 1 ayda 24 bin TL kaybetti

Teknik olarak altının 200 günlük ortalamasından destek bulması, uzun vadeli yükseliş trendinin henüz bozulmadığına işaret ediyor.

Dev bankadan altın tahmini: 3 ayda %8 yükseliş! "Temkinli olun", Görsel 5

YATIRIMCIYA MESAJ: TEMKİNLİ OLUN

Citi'ye göre altın hala güçlü bir "koruma aracı" olmaya devam ediyor. Ancak yeni rekorlar için mevcut risklerin daha da derinleşmesi gerekiyor.

Banka, 6 bin dolar senaryosunun mümkün olduğunu kabul etse de bunun temel beklenti olmadığını vurguluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni haftada gözler bu verilerde olacak! Piyasalar hareketliYeni haftada gözler bu verilerde olacak! Piyasalar hareketli
ATO Başkanı Baran'dan vergi çıkışı! Tek oran önerisiATO Başkanı Baran'dan vergi çıkışı! Tek oran önerisi

Google Haberler