Ocakta 5 bin 405 doları gören ons altın, yaklaşık yüzde 15 gerileyerek 4 bin 612 dolar seviyesine çekildi. Buna rağmen yıllık bazda yüzde 42 yükselişini koruyan değerli metal için Citi, kısa vadede 5 bin dolar hedefini (yaklaşık yüzde 8-9 yükseliş) korurken yatırımcılara temkinli olun mesajı verdi.

CITI'DEN KISA VADE İÇİN 5 BİN DOLAR HEDEFİ

Citi analisti Kenny Hu ve ekibi, altın için 3 aylık fiyat hedefini 5 bin dolar olarak açıkladı.

Banka, bu tahminini artan jeopolitik riskler, fiziki piyasadaki arz sıkıntısı ve Fed'in bağımsızlığına yönelik belirsizliklere dayandırdı.

ORTA VADEDE DAHA TEMKİNLİ GÖRÜNÜM

Citi, 6 ila 12 aylık dönem için ise "nötrden düşüşe meyilli" bir duruş benimsiyor.

Banka, altın fiyatlarının sert bir düşüş yaşamasa da mevcut seviyelerden güçlü bir yükseliş kaydetmekte zorlanabileceğini belirtiyor.

Analizde, yükselişi destekleyen risklerin kalıcı olmaması halinde rallinin sürdürülebilirliğinin zorlaşacağı vurgulandı.

İKİ SENARYO: 3 BİN DOLAR VE 6 BİN DOLAR

Citi'nin analizine göre altın için iki temel senaryo öne çıkıyor:

Baz senaryo (Yüzde 50 olasılık): ABD ekonomisinin istikrar kazanmasıyla talep zayıflayabilir ve fiyatlar 3 bin doların orta seviyelerine gerileyebilir.

Boğa senaryosu (Yüzde 30 olasılık): Küresel servetin altına yönelmesiyle arz yetersiz kalabilir ve fiyatlar 2027 sonuna kadar 6 bin dolara ulaşabilir.

Banka, altının küresel hanehalkı varlıklarındaki payının yaklaşık yüzde 3,5 olduğunu, bu oranın yüzde 5'e çıkmasının arz üzerinde ciddi baskı yaratacağını belirtti.

3 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın

Gram altın alış: 6.702,45 TL

Gram altın satış: 6.703,28 TL

Çeyrek altın

Çeyrek altın alış: 10.870,00 TL

Çeyrek altın satış: 11.017,00 TL

Cumhuriyet altını

Cumhuriyet altını alış: 43.325,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 43.866,00 TL

FİYATLARI SINIRLAYABİLECEK RİSKLER

Citi'ye göre altın fiyatlarını baskılayabilecek başlıca faktörler şunlar:

-ABD ekonomisinde toparlanma ve enflasyonda düşüş

-Güvenli liman talebinde zayıflama

-ETF girişlerinde yavaşlama

-Yüksek reel faiz ortamının devam etmesi

Mart ayında ETF'lerde görülen satışların bu riskleri ortaya koyduğu ifade edildi.

ALTINI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER DEVAM EDİYOR

Buna karşın jeopolitik riskler, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve merkez bankalarının altın alımları fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.

Özellikle Çin ve Polonya'nın rezerv artırma planları dikkat çekiyor.

Teknik olarak altının 200 günlük ortalamasından destek bulması, uzun vadeli yükseliş trendinin henüz bozulmadığına işaret ediyor.

YATIRIMCIYA MESAJ: TEMKİNLİ OLUN

Citi'ye göre altın hala güçlü bir "koruma aracı" olmaya devam ediyor. Ancak yeni rekorlar için mevcut risklerin daha da derinleşmesi gerekiyor.

Banka, 6 bin dolar senaryosunun mümkün olduğunu kabul etse de bunun temel beklenti olmadığını vurguluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.