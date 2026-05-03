Google Haberler

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. 3 Mayıs 2026 Gram, çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet ve ons altında güncel alış satış fiyatları belli oldu.

Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte altın türlerinde güncel alış ve satış fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor.

3 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Gram altın
Gram altın alış: 6.702,45 TL
Gram altın satış: 6.703,28 TL

3 Mayıs 2026 gram, çeyrek, tam altın alış-satış fiyatları, Görsel 1

Çeyrek altın
Çeyrek altın alış: 10.870,00 TL
Çeyrek altın satış: 11.017,00 TL

3 Mayıs 2026 gram, çeyrek, tam altın alış-satış fiyatları, Görsel 2

Yarım altın
Yarım altın alış: 21.733,00 TL
Yarım altın satış: 22.034,00 TL

3 Mayıs 2026 gram, çeyrek, tam altın alış-satış fiyatları, Görsel 3

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Tam altın
Tam altın alış: 42.628,99 TL
Tam altın satış: 43.477,02 TL

3 Mayıs 2026 gram, çeyrek, tam altın alış-satış fiyatları, Görsel 4

Cumhuriyet altını
Cumhuriyet altını alış: 43.325,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 43.866,00 TL

3 Mayıs 2026 gram, çeyrek, tam altın alış-satış fiyatları, Görsel 5

Ata altın
Ata altın alış: 43.961,14 TL
Ata altın satış: 45.077,40 TL

3 Mayıs 2026 gram, çeyrek, tam altın alış-satış fiyatları, Görsel 6

Gremse altın
Gremse altın alış: 106.572,46 TL
Gremse altın satış: 109.025,97 TL

3 Mayıs 2026 gram, çeyrek, tam altın alış-satış fiyatları, Görsel 7

Ons altın
Ons altın alış: 4.613,72
Ons altın satış: 4.614,29

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.702,45 6.703,28 % -0.19 23:59
Ons Altın / TL 208.369,05 208.588,14 % -0.19 23:59
Ons Altın / USD 4.613,72 4.614,29 % -0.18 23:59
Çeyrek Altın 10.723,92 10.959,86 % -0.19 23:59
Yarım Altın 21.380,82 21.919,73 % -0.19 23:59
Ziynet Altın 42.895,69 43.705,39 % -0.19 23:59
Cumhuriyet Altını 44.303,00 44.973,00 % -0.01 13:01
Tüm Altın Fiyatları

ALTIN PİYASASINDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Altın fiyatları üzerinde küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları etkili olmaya devam ederken, bu hafta açıklanacak kritik veriler de yakından izleniyor.

Altın mı, gümüş mü? Bank of America hedefi yukarı çekti Altın mı, gümüş mü? Bank of America hedefi yukarı çekti

Türkiye'de açıklanacak PMI imalat, enflasyon, sanayi üretimi ve Hazine nakit dengesi, iç piyasalarda fiyatlamalar açısından önem taşıyor.

ABD tarafında ise dış ticaret dengesi, ISM imalat dışı PMI, yeni konut satışları, ADP istihdam raporu ve tarım dışı istihdam verileri küresel piyasalara yön verebilecek başlıklar arasında yer alıyor.

O yöntemle altın alanlar "uçacak" derken 1 ayda 24 bin TL kaybetti O yöntemle altın alanlar "uçacak" derken 1 ayda 24 bin TL kaybetti

Avro Bölgesi'nde PMI imalat ve hizmet verileri ile ÜFE, Almanya'da ise PMI verileri, fabrika siparişleri ve sanayi üretimi takip edilecek.

Çin'de açıklanacak PMI imalat dışı verisi ise küresel büyüme beklentileri açısından kritik sinyaller verebilir.

UBS ve HSBC altında hedef yükseltti: O seviyeler alım için uygun UBS ve HSBC altında hedef yükseltti: O seviyeler alım için uygun

Bu yoğun veri akışı, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden olabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli ve memur maaşlarında kritik tablo! Rakamlar netleşiyorEmekli ve memur maaşlarında kritik tablo! Rakamlar netleşiyor
'Yatırım değil, kumar' Milyarder yatırımcı Buffett'tan piyasalara uyarı'Yatırım değil, kumar' Milyarder yatırımcı Buffett'tan piyasalara uyarı

Google Haberler