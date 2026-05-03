Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte altın türlerinde güncel alış ve satış fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor.

3 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Gram altın

Gram altın alış: 6.702,45 TL

Gram altın satış: 6.703,28 TL

Çeyrek altın

Çeyrek altın alış: 10.870,00 TL

Çeyrek altın satış: 11.017,00 TL

Yarım altın

Yarım altın alış: 21.733,00 TL

Yarım altın satış: 22.034,00 TL

Tam altın

Tam altın alış: 42.628,99 TL

Tam altın satış: 43.477,02 TL

Cumhuriyet altını

Cumhuriyet altını alış: 43.325,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 43.866,00 TL

Ata altın

Ata altın alış: 43.961,14 TL

Ata altın satış: 45.077,40 TL

Gremse altın

Gremse altın alış: 106.572,46 TL

Gremse altın satış: 109.025,97 TL

Ons altın

Ons altın alış: 4.613,72

Ons altın satış: 4.614,29

ALTIN PİYASASINDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Altın fiyatları üzerinde küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları etkili olmaya devam ederken, bu hafta açıklanacak kritik veriler de yakından izleniyor.

Türkiye'de açıklanacak PMI imalat, enflasyon, sanayi üretimi ve Hazine nakit dengesi, iç piyasalarda fiyatlamalar açısından önem taşıyor.

ABD tarafında ise dış ticaret dengesi, ISM imalat dışı PMI, yeni konut satışları, ADP istihdam raporu ve tarım dışı istihdam verileri küresel piyasalara yön verebilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Avro Bölgesi'nde PMI imalat ve hizmet verileri ile ÜFE, Almanya'da ise PMI verileri, fabrika siparişleri ve sanayi üretimi takip edilecek.

Çin'de açıklanacak PMI imalat dışı verisi ise küresel büyüme beklentileri açısından kritik sinyaller verebilir.

Bu yoğun veri akışı, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden olabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.