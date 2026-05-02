Bank of America (BofA), kısa vadeli baskılara rağmen altının 12 ay içinde 6.000 dolar seviyesine ulaşacağı yönündeki öngörüsünü yineledi.

BofA emtia analistlerine göre altın, yüksek petrol fiyatları ve Fed’in faiz politikası nedeniyle geçici bir "hava boşluğuna" girmiş durumda.

Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu tetiklemesi, Fed'in faiz indirimlerini ötelemesine neden olarak altın üzerindeki baskıyı artırıyor.

GÜNCEL TABLO VE BEKLENTİLER

• Son fiyat: Ons altın, haftayı 4.614 dolar seviyelerinde kapattı. Haftalık bazda yüzde 2,02’lik bir kayıp yaşayan sarı metal, üst üste ikinci haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

• BofA Tahmini: Banka, 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini 5.093 dolar olarak yukarı yönlü revize ederken, 12 aylık zirve hedefini 6.000 dolarda sabit tuttu.

• Destekleyici Faktörler: ABD bütçe açığı ve dolara yönelik belirsizliklerin, altının "güvenli liman" talebini diri tutması bekleniyor.

GÜMÜŞTE İYİMSERLİK HAKİM

Gümüş tarafında ise BofA’nın iyimserliği çok daha dikkat çekici. Banka, gümüşün 2026 yılı ortalama fiyat tahminini yüzde 15 artırarak 85,93 dolar seviyesine çekti.

Gümüş Piyasasındaki Hareketlilik:



• Mevcut Fiyat: Ons gümüş haftayı 75,34 dolar bandında kapattı. Yıllık bazda yüzde 132,39 gibi devasa bir getiri sağlayan gümüş, altına oranla daha agresif bir büyüme sergiliyor.

• Endüstriyel Talep: Analistler, özellikle güneş paneli üretimi ve ekonomilerin elektrifikasyonu (elektrikli sistemlere geçiş) süreçlerinin gümüşe olan talebi uzun vadede güçlü tutacağını vurguluyor.

MERKEZ BANKALARI "BEKLE-GÖR" MODUNDA

Geçtiğimiz hafta toplanan büyük merkez bankaları ve Federal Reserve, para politikasında "nötr" bir duruşa geçme sinyalleri verdi.

Jeopolitik risklerin ve ekonomik belirsizliğin zirve yaptığı bu dönemde, faiz kararlarındaki temkinli yaklaşım değerli metaller için hem bir risk hem de bir fırsat barındırıyor.

Enerji krizinin kısa vadede büyümeyi yavaşlatabileceği ancak ülkelerin enerji ithalatına bağımlılıktan kurtaracak yatırımlara (elektrifikasyon) yöneltmesinin, gümüş ve baz metaller için devasa bir endüstriyel talep yaratacağı konuşuluyor.

