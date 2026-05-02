Küresel piyasalar, artan petrol fiyatları ve enflasyon endişeleriyle faiz indirimlerini fiyatlamakta zorlanırken, BofA değerli metaller için ezber bozan bir rapor yayımladı.

Bank of America (BofA), kısa vadeli baskılara rağmen altının 12 ay içinde 6.000 dolar seviyesine ulaşacağı yönündeki öngörüsünü yineledi.

BofA emtia analistlerine göre altın, yüksek petrol fiyatları ve Fed’in faiz politikası nedeniyle geçici bir "hava boşluğuna" girmiş durumda.

Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu tetiklemesi, Fed'in faiz indirimlerini ötelemesine neden olarak altın üzerindeki baskıyı artırıyor.

UBS ve HSBC altında hedef yükseltti: O seviyeler alım için uygun UBS ve HSBC altında hedef yükseltti: O seviyeler alım için uygun

Altın mı, gümüş mü? Bank of America hedefi yukarı çekti, Görsel 1

GÜNCEL TABLO VE BEKLENTİLER

• Son fiyat: Ons altın, haftayı 4.614 dolar seviyelerinde kapattı. Haftalık bazda yüzde 2,02’lik bir kayıp yaşayan sarı metal, üst üste ikinci haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

• BofA Tahmini: Banka, 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini 5.093 dolar olarak yukarı yönlü revize ederken, 12 aylık zirve hedefini 6.000 dolarda sabit tuttu.

• Destekleyici Faktörler: ABD bütçe açığı ve dolara yönelik belirsizliklerin, altının "güvenli liman" talebini diri tutması bekleniyor.

Altın mı, gümüş mü? Bank of America hedefi yukarı çekti, Görsel 2

GÜMÜŞTE İYİMSERLİK HAKİM

Gümüş tarafında ise BofA’nın iyimserliği çok daha dikkat çekici. Banka, gümüşün 2026 yılı ortalama fiyat tahminini yüzde 15 artırarak 85,93 dolar seviyesine çekti.

Gümüş Piyasasındaki Hareketlilik:

• Mevcut Fiyat: Ons gümüş haftayı 75,34 dolar bandında kapattı. Yıllık bazda yüzde 132,39 gibi devasa bir getiri sağlayan gümüş, altına oranla daha agresif bir büyüme sergiliyor.

• Endüstriyel Talep: Analistler, özellikle güneş paneli üretimi ve ekonomilerin elektrifikasyonu (elektrikli sistemlere geçiş) süreçlerinin gümüşe olan talebi uzun vadede güçlü tutacağını vurguluyor.

Bitcoin’de Powell sonrası dönem istikrar mı, kaos mu? Bitcoin’de Powell sonrası dönem istikrar mı, kaos mu?

MERKEZ BANKALARI "BEKLE-GÖR" MODUNDA

Geçtiğimiz hafta toplanan büyük merkez bankaları ve Federal Reserve, para politikasında "nötr" bir duruşa geçme sinyalleri verdi.

Jeopolitik risklerin ve ekonomik belirsizliğin zirve yaptığı bu dönemde, faiz kararlarındaki temkinli yaklaşım değerli metaller için hem bir risk hem de bir fırsat barındırıyor.

Enerji krizinin kısa vadede büyümeyi yavaşlatabileceği ancak ülkelerin enerji ithalatına bağımlılıktan kurtaracak yatırımlara (elektrifikasyon) yöneltmesinin, gümüş ve baz metaller için devasa bir endüstriyel talep yaratacağı konuşuluyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.702,45 6.703,28 % -0.19 23:59
Ons Altın / TL 208.369,05 208.588,14 % -0.19 23:59
Ons Altın / USD 4.613,72 4.614,29 % -0.18 23:59
Çeyrek Altın 10.723,92 10.959,86 % -0.19 23:59
Yarım Altın 21.380,82 21.919,73 % -0.19 23:59
Ziynet Altın 42.895,69 43.705,39 % -0.19 23:59
Cumhuriyet Altını 44.303,00 44.973,00 % -0.01 13:01
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Garanti BBVA bu hafta en çok alıp sattığı hisseler Garanti BBVA bu hafta en çok alıp sattığı hisseler
ABD’de 67 Yıllık gıda devi havlu attı: Potato Specialty iflas etti!ABD’de 67 Yıllık gıda devi havlu attı: Potato Specialty iflas etti!

