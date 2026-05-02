Kripto para piyasasının saygın analistlerinden Benjamin Cowen, küresel ekonominin dümenindeki isim olan FED Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin sona ermesi ihtimalini ve bu durumun Bitcoin (BTC) üzerindeki olası etkilerini masaya yatırdı.

Birçok kesim mevcut ekonomik daralmadan dolayı Jerome Powell’ı eleştirse de Benjamin Cowen farklı bir perspektif sunuyor.

Powell’ın geçtiğimiz birkaç yılı kapsayan zorlu süreci aslında başarıyla yönettiğini savunan analist, asıl riskin "sonraki dönemde" saklı olduğu konusunda uyarıyor.

Cowen, "Piyasalar şu an Powell’ı suçluyor olabilir ancak o, gemiyi fırtınalı sularda yüzdürmeyi başardı. Powell’ın ayrılışı, kurumların güvenilirliğinin sorgulandığı ve belirsizliğin hakim olduğu yeni bir dünyanın kapılarını açacak" dedi.

BTC İÇİN "GÜVENLİ LİMAN" SINAVI

Cowen, Bitcoin’in geleceğinin sadece teknik grafiklerde değil, makroekonomik değişimlerde saklı olduğunu vurguluyor.

FED’in faiz politikaları ve enflasyonla mücadelesi ana belirleyici olmaya devam ederken, Powell sonrası oluşabilecek otorite boşluğu Bitcoin’in kaderini değiştirebilir.

• Kurumsal İnanç Kaybı: Geleneksel finans kurumlarına duyulan inancın azalması, Bitcoin’in "merkeziyetsiz ve güvenli liman" olma özelliğini daha geniş kitlelere kabul ettirebilir.

• Likidite Uyarısı: Analist, piyasaların şu an kritik bir geçiş evresinde olduğuna dikkat çekerek, yatırımcıların olası bir likidite krizine karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

KISA VADE-UZUN VADE KARŞILAŞTIRMASI

Analize göre Bitcoin, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından ziyade iki temel direğe odaklanacak:

• Yeni Dönem Politikaları: FED’in koltuğuna oturacak yeni ismin parasal genişleme veya sıkılaşma konusundaki tutumu.

• Küresel Enflasyon: Enflasyonun seyri ve paranın satın alma gücündeki değişim.

BTC, Türkiye saati ile 15.01 itibarıyla 78.115 dolar seviyelerinde kayda geçti.

Benjamin Cowen, Powell’ın veda etmesiyle birlikte piyasaların sadece bir başkan değişikliği değil, bir sistem sorgulaması yaşayacağını öngörüyor.

Bu süreçte geleneksel sistemden kaçan sermayenin en büyük adayının ise yine Bitcoin olabileceği konuşuluyor.

