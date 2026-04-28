Kripto para piyasalarında heyecan doruktayken, dün 79.485 dolara kadar tırmanan Bitcoin (BTC), bugün yaklaşık yüzde 1'den fazla geri çekilmeyle 76.443 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki bu dalgalanmayı değerlendiren ünlü analist Gareth Soloway, yatırımcıları "sınırlı getiri" ve "sert düşüş" riskine karşı uyardı.

Kaynak: TradigView

BİTCOİN İÇİN KRİTİK EŞİK

Soloway’e göre Bitcoin’de "kolay kazanç" dönemi büyük ölçüde geride kaldı. Analist, kısa vadeli hedef aralığını 80.000 – 85.000 dolar olarak belirlese de, bu seviyelerin mevcut fiyattan yalnızca %3,5 ile %8 arasında bir kazanç potansiyeli sunduğuna dikkat çekiyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Düşük getiri potansiyeli nedeniyle görüşünü "yükseliş"ten "nötr" seviyeye çeken Soloway, makro grafikteki tehlikeye şu sözlerle işaret etti:

"Eğer fiyat 85.000 doların üzerine güçlü bir şekilde çıkıp orada kalıcı olamazsa, bir sonraki durak 50.000 dolar seviyesi olabilir. Bu bölge en güçlü destek noktamız."

Ancak 85.000 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda düşüş senaryosu tamamen rafa kalkacak ve tüm zamanların zirvesine (ATH) doğru yeni bir ralli başlayacak.

ETHEREUM’DA SON BİR YÜKSELİŞ HAMLESİ Mİ GELİYOR?

Altcoinlerin lideri Ethereum (ETH) cephesinde ise ilginç bir formasyon oluşuyor. Soloway, ETH’nin "üç temaslı trend çizgisi" yapısında olduğunu ve büyük bir düşüşten önce en az bir yükseliş hareketi daha yapabileceğini öngörüyor.

Şu ana kadar iki temasın doğrulandığını belirten analist, üçüncü temasın gerçekleşmesinin yerel bir tepe oluşturabileceğini ifade etti. Ethereum’daki bu olası güçlenme, Bitcoin’in 85.000 dolar hedefine ulaşması için gereken son yakıtı sağlayabilir.

Kaynak: Cryptonews

