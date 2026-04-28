Dünya Bankası, emtia fiyatlarının 2026'da yüzde 24 artabileceğini açıkladı. Enflasyonun yükselmesi, büyümenin ise yavaşlaması bekleniyor.

Dünya Bankası, Orta Doğu'daki savaşın küresel emtia piyasaları üzerindeki etkilerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kurum, en sert arz kesintilerinin mayıs ayında sona ermesi durumunda dahi enerji fiyatlarının 2026 yılında yüzde 24 artarak, Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden bu yana en yüksek seviyelere ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

EMTİA FİYATLARINDA ÇİFT HANELİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

Yayımlanan Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'na göre, çatışmaların tırmanması ve arz kesintilerinin uzaması halinde fiyat artışlarının daha da hızlanabileceği belirtildi. Baz senaryoda ise enerji ve gübre fiyatlarındaki yükseliş ile bazı metallerde görülen rekor seviyelerin etkisiyle toplam emtia fiyatlarının 2026'da yüzde 16 artması öngörülüyor.

Dünya Bankası ndan emtia fiyatlarında çift haneli artış tahmini, Görsel 1

GÜBRE FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Raporda gübre fiyatlarının 2026 yılında yüzde 31 artmasının beklendiği ifade edildi. Bu artışta, en yaygın kullanılan azot bazlı gübrelerden üre fiyatlarında öngörülen yüzde 60'lık sıçramanın etkili olduğu vurgulandı. Üre üretiminde doğal gazın temel girdi olması, enerji fiyatlarındaki artışın tarım maliyetlerine doğrudan yansımasına neden oluyor.

ENFLASYON YÜKSELECEK, BÜYÜME YAVAŞLAYACAK

Dünya Bankası, gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun 2026 yılında ortalama yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bu oran, geçen yıl kaydedilen yüzde 4,7 seviyesinin üzerinde bulunuyor. Savaşın uzaması halinde ise enflasyonun yüzde 5,8'e kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Büyüme tarafında ise beklentiler aşağı yönlü revize edildi. Gelişmekte olan ekonomilerin 2026'da yüzde 3,6 büyümesi öngörülürken, savaş öncesi tahminin yüzde 4 seviyesinde olduğu hatırlatıldı.

Dünya Bankası ndan emtia fiyatlarında çift haneli artış tahmini, Görsel 2

KÜRESEL RİSKLER ARTIYOR

Raporda, enerji arzındaki belirsizlikler ve jeopolitik risklerin küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği vurgulandı. Uzmanlar, fiyatlardaki yükselişin enflasyonist baskıları artırarak büyüme üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

