Google Haberler

Rekabet Kurumu, ortopedi ve cerrahi ürünlerde fiyat artırma iddiasıyla 29 şirket ve 4 teşebbüs birliği hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu alanda faaliyet gösteren 29 üretici ve bayi ile bunların üye olduğu 4 teşebbüs birliğinin, Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları üzerinden kamuya ürün tedarikini engellemek ve fiyat yükseltmek amacıyla ortak hareket etmek suretiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri iddialarıyla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Yürütülen inceleme kapsamında, ortopedi ve beyin cerrahisi ürünlerinin yanı sıra artroplasti (hasar görmüş veya işlevini yitirmiş eklemlerin cerrahi yöntemlerle onarılması) ve artroskopi (eklem içi hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan, kameralı optik cihazlarla eklemi açmadan, küçük deliklerden girilerek yapılan kapalı cerrahi yöntem) ürün sağlayıcısı teşebbüslerin fiyat tespiti ve tespit edilen fiyatın uygulanması için arz miktarının kısıtlanması konularında ortak hareket ettikleri, tespit edilen fiyatların ise kamu veya özel ayrımı gözetmeksizin tüm hastanelere uygulandığı yönünde bulguların elde edildiğine işaret edilen açıklamada, "Teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin, fiyat tespiti ve arz kısıtlamasına yönelik karar ve eylemlerinin, Kanun kapsamında ihlal olarak değerlendirilebileceği şüphesiyle soruşturma açılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

MyMani

Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Google Haberler