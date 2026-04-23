Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tesla sürücülerini yakından ilgilendiren davada dikkat çeken bir karar çıktı. Elektrikli araç satın alan bir müşteri ile Tesla arasında yaşanan ÖTV farkı anlaşmazlığı yargıya taşınırken, mahkemeden emsal niteliğinde bir karar geldi.

ÖTV ARTIŞI SONRASI FARK TAHSİL EDİLDİ

Tesla'dan araç satın alan müşteri, tüm ödemelerini 23 Temmuz 2025 tarihinde yaptı. Ancak bir gün sonra, 24 Temmuz 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararla elektrikli araçlardaki ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarıldı.

Bu gelişmenin ardından Tesla tarafından müşteriden 260.998,20 TL tutarında ÖTV farkı tahsil edildi. Müşteri ise bu tutarın haksız olduğu gerekçesiyle dava açtı.

MAHKEME TESLA'YI HAKSIZ BULDU

Yerel mahkeme, satış bedelinin tamamının ödendiği andan itibaren fiyatın sabitlenmesi gerektiğine hükmetti. Kararda, ödeme yapıldıktan sonra gerçekleşen vergi artışlarının alıcıya yansıtılamayacağı belirtilerek Tesla'nın fark tahsil etmesi haksız bulundu.

İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Tesla, yerel mahkemenin kararını üst mahkemeye taşıdı. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, başvuruyu esastan reddetti.

Mahkeme, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmederken, kararın kesin olduğu ve temyiz yolunun kapalı olduğu belirtildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN CEZA! DAHA ÖNCE BİN 347 KEZ YAPMIŞ

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı da inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmelerde Tesla Türkiye'nin 1.347 farklı satış işleminde benzer uygulamaya başvurduğu tespit edildi.

Bakanlık, toplu ceza yerine Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliği'nin 12/1 maddesine aykırı bulunan her işlem için ayrı ayrı idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Kesilen idari para cezalarının şirkete tebliğ edildiği bildirildi.

TESLA'NIN İLK ÇEYREK RAKAMLARI DA AÇIKLANDI

Öte yandan Tesla'nın finansal performansı da dikkat çekti. Şirketin net karı 2026’nın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 17 artışla 477 milyon dolara yükseldi. Tesla, 2025’in aynı döneminde 409 milyon dolar net kar açıklamıştı.

Aynı dönemde düzeltilmiş hisse başına kar 27 sentten 41 sente çıkarken, şirket küresel çapta 408 bin 386 araç üretimi ve 358 bin 23 araç teslimatı gerçekleştirdi.