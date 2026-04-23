Ocak zammının ardından gözler Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı artışına çevrildi. Enflasyon farkına ilişkin hesaplamalar yapılırken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025'te SGK prim gelirlerinde ciddi bir düşüş bekleniyor. Bu durum, emekli maaşlarındaki artış oranlarını etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

"BUNUN DIŞINDA EKSTRA BİR ŞEY OLMAZ"

YouTube kanalındaki konuyla ilgili yayında emekli enflasyon farkı ile ilgili soruyu yanıtlayan Erdursun şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon farkı, ben yüzde 25'e göre bir enflasyon hesapladığımda, yüzde 15 enflasyon farkı, yıl sonunda da yüzde 8 civarında bir enflasyon farkı çıkar. Yüzde 28 olursa şayet yüzde 15'lik bir enflasyon olup üzerine yüzde 11 olabilir ya da yüzde 12 olabilir 2027 Ocak ayında. Bunun dışında ekstra bir şey olmaz. 3 puanlık enflasyon farkı fazla çıkacak, emekli acaba yüzde 3 fazla mı alacak falan... Emekli oransal olarak artık yapılan artışın bir anlamı yok. Bitti. Yani emekliye biz yüzde 15 vermeyeceğiz, yüzde 17 vereceğiz ya da yüzde 18 değil de yüzde 21 olacak; bu oranların emekli açısından artık aylığında hissedilir bir değer artışı göstermesinin mümkün olmadığını emekliler umarım anlamıştır."

YÜZDE 15 İLE YÜZDE 17 ARASINDAKİ FARK

En düşük emekli aylığı üzerinden örnek veren Erdursun şu değerlendirmede bulundu:

"En düşük emekli aylığı 20 bin TL. Yüzde 15 enflasyon çıkarsa 20 bin lirası çıkacak 23 bin liraya. Ee yüzde 15 değil yüzde 17 çıkarsa da 20 bin lirası 23 bin liraya değil de 23 bin 400 TL'ye çıkar. Yani yüzde 15 ile yüzde 17 arasında en düşük emekli aylığının cebine girecek para 400 lira artar."

TÜİK'İN AÇIKLAYACAĞI ENFLASYON BEKLENİYOR

TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine ilişkin beklentileri de paylaşan Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında 2.93, Mayıs ayında da 1.82 beklentisi var. Geçen yıl Nisan ayında yüzde 3 enflasyon çıkmıştı. Bu yıl da tahminler 2.93. 3 değil de bakın 2.93. Demek ki Nisan ayında 2.93 gibi bir enflasyon çıkarsa 4 aylık ortalama da geçen yılla aynı olacak. Mesela mayıs ayında geçen yıl 1.53 çıkmıştı. Şimdi bakın daha ayı yaşamadık, etmedik. Şimdiden tahminler mayıs ayında da 1.82 çıkacağı yönünde."

"EMEKLİLERİN BEKLENTİSİ SADECE ENFLASYON FARKI DEĞİL"

Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında ise şu değerlendirmelere yer verdi:

"2025 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu kardayken 2026 Ocak ayında büyük zararda, emeklilere bayram ikramiyesinde artış yapılmadı, önümüzdeki bayramda da artış yapılmayacakmış gibi görünüyor. Emekliler Temmuz ayında enflasyon farkı alacak. Bu oranın da ortalama SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 15, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 11 civarında olacağını bekliyoruz. Emeklilerin beklentisi ise sadece enflasyon farkı değil aynı zamanda emekli aylıklarının enflasyon farkı dışında güncellenmesi yani arttırılması, fakat bu durumda bunun da zor olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) mali dengesi 2025 yılını artıda kapatmışken, 2026 yılının ilk ayında ortaya çıkan tablo dikkat çekici bir kırılmaya işaret ediyor. Bir ay gibi kısa bir sürede fazla veren yapıdan ciddi açık veren bir yapıya geçiş, yalnızca rakamsal değil, yapısal bir sorgulamayı da beraberinde getiriyor."

PEKİ BU DURUMDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un paylaştığı hesaplamalara göre, en düşük emekli maaşında da sınırlı bir artış öngörülüyor. Mevcut durumda 20 bin TL seviyesinde olan en düşük emekli aylığının, yaklaşık yüzde 15'lik artışla 23 bin TL seviyesine çıkabileceği belirtiliyor.

Enflasyon farkının yüzde 17'ye yükselmesi halinde ise bu tutarın 23 bin 400 TL seviyesine ulaşabileceği ifade ediliyor.