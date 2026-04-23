Trump İran ile ateşkesi süresiz uzattı. S&P 500 tüm zamanlar zirvesine ulaştı, Nasdaq rekor kapandı. Ancak Hürmüz’de İran iki gemi ele geçirdi. Piyasalar ateşkesi mi okuyor, gerilimi mi? BIST bu tablodan nasıl etkilenir?

NE OLDU?

Trump Salı gecesi İran ile ateşkesi süresiz olarak uzattı. Pakistan arabuluculuğuyla gelen bu karar piyasaları hareketlendirdi.

S&P 500 yüzde 1,05 yükselerek 7.137,90 puanla kapandı. Nasdaq yüzde 1,64 artışla 24.657,57 puanda tüm zamanlar zirvesini gördü. Dow Jones ise 340 puan yükselerek 49.490’a ulaştı. S&P 500 böylece İran savaşının tüm kayıplarını geri aldı.

Ancak aynı gün şok bir gelişme yaşandı. İran, ateşkesin uzatılmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı’nda iki gemi ele geçirdi. ABD donanmasının İran limanlarına uyguladığı abluka devam ediyor. Boğazın açılması hâlâ belirsizliğini koruyor.

PİYASA MANTIĞI: ATEŞKES Mİ, GERİLİM Mİ?

S&P 500 bu gelişmeler dizisini değerlendirdi ve “süresiz ateşkes” ifadesinin “gemi ele geçirilmesi”nden daha belirleyici olduğuna karar vererek 73 puan yükselerek tüm zamanlar rekoruna ulaştı.

Piyasanın mantığı şu: Tam savaş senaryosu fiyatlanmıyor. Ateşkes sürdüğü sürece en kötü senaryo erteleniyor. Teknoloji ve yapay zeka hisseleri enerji fiyatlarına daha az duyarlı olduğu için Nasdaq rallisi sürdü.

BİLANÇO SEZONUNDAN DESTEK

Ateşkesin yanı sıra bilanço sezonu da piyasaları destekledi.

GE Vernova yüzde 13,75 yükselişiyle S&P 500’ün en iyi performans gösteren hissesi oldu. Şirket yıllık gelir tahminini yukarı revize etti. Boeing ise beklentilerin üzerinde sonuçlarla yüzde 5,53 yükseldi.

Tesla ise kapanış sonrası açıkladığı bilançoda beklentileri aştı. Hisse senetleri saat sonrası işlemlerde yüzde 4,6 yükseldi. Tesla’nın hisse başına karı 0,41 dolar olurken beklenti 0,35 dolardı. Brüt marjı yüzde 21,7 ile tahminlerin çok üzerinde geldi.

Goldman Sachs verilerine göre S&P 500 şirketlerinin 2026 ve 2027 hisse başına kar tahminleri Ocak sonundan bu yana yüzde 4 yükseldi.

RİSKLER DEVAM EDİYOR

Her şey olumlu değil. United Airlines ikinci çeyrek ve yıllık kar tahminlerini düşürdü. Yüksek jet yakıt fiyatları marjları sıkıştırıyor. Hisse yüzde 5,58 geriledi.

Hürmüz hâlâ kapalı. İran’ın gemi el koyma hamlesi yeni bir baskı aracı olarak devreye girebilir. Petrol bu karışık tabloda yükselmeye devam ediyor.

BIST İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

S&P 500 ve Nasdaq’ın rekor kırması BIST için olumlu bir dış ortam yaratıyor. Yabancı yatırımcı risk iştahı arttıkça gelişmekte olan piyasalara sermaye akışı güçlenebilir. BIST bu tablodan doğrudan yararlanan borsalar arasında.

Ancak dikkat edilmesi gereken iki faktör var. Birincisi petrol. Hürmüz hâlâ kapalı ve petrol 93 doların üzerinde. Bu Türkiye’nin cari açığını olumsuz etkiliyor. Her 10 dolarlık petrol artışı cari açığa 5 milyar dolar ekliyor.

İkincisi dolar. S&P 500 rekoru dolara güç katıyor. Güçlü dolar TL üzerinde baskı yaratabilir.

Net tablo şu: Dış ortam olumlu ama Hürmüz riski sürüyor. BIST bugün bu iyimserlikten nasibini alabilir ama kalıcılık Hürmüz’deki gelişmelere bağlı.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

22 Nisan TCMB faiz kararı, 28-29 Nisan Fed toplantısı, Hürmüz’deki diplomatik sürecin seyri, Tesla ve Nasdaq bilançolarının getireceği yön ve yabancı yatırımcı BIST alım-satım dengesi bu haftanın kritik göstergeleri.

Kaynaklar:

CNBC, Reuters ve Yahoo Finance verileri esas alınarak derlenmiştir.