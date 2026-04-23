Formet Metal ve Cam Sanayii A.Ş. (FORMT), 23 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle genel kurulda alınan kâr payı dağıtım kararını duyurdu.

ZARAR NEDENİYLE TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal sonuçlara yer verildi.

Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre şirketin 108.030.847 TL zarar ettiği belirtildi.

Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 59.732.078 TL zarar oluştuğu ifade edildi.

GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

Şirket, oluşan zarar nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar verildiğini açıkladı.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği ve şirket esas sözleşmesi ile kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, dağıtılmayan tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına karar verildi.

FORMET (FORMT) 2025 BİLANÇOSU NASIL GELMİŞTİ?

Geçen yıl açıklanan finansal sonuçlara bakıldığında, Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.'nin 2025 yılı 12 aylık bilançosunda da zayıf bir görünüm yaşanmıştı. Şirketin dönen varlıkları bir önceki çeyreğe göre yüzde 8 azalarak 909.068 bin TL’ye gerilerken, duran varlıkları yüzde 12 artışla 1.888.115 bin TL’ye yükseldi. Toplam varlıklar yüzde 5 artışla 2.797.183 bin TL seviyesine çıkarken, şirket yılı -108.030 bin TL net zarar ile tamamlamıştı.