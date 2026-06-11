Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, yatırım teşvikleri askıya alınan firmanın devlete sunduğu tüm yasal yükümlülüklerin, taahhütlerin ve teminatların eksiksiz olarak geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

"KURALLAR HERKES İÇİN EŞİT, KAMUNUN ÇIKARI TEMİNAT ALTINDA"

Yatırımın duraksamasıyla ilgili kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin ardından Bakanlık kaynaklarından net bir mesaj geldi. Resmi usullerin titizlikle işletildiğini vurgulayan yetkililer, şu detayların altını çizdi:

• Sözleşme Yürürlükte: BYD ile imzalanan yatırım anlaşması ve bu anlaşmada yer alan tüm özel koşullar geçerliliğini sürdürüyor.

• Geri Ödeme Yükümlülüğü: Yasal prosedür gereği, yatırımların taahhüt edilen sürede tamamlanmaması durumunda firmalar, o güne kadar elde ettikleri teşvikleri devlete sundukları teminatlar kapsamında geri ödemekle yükümlü bulunuyor.

• Ayrımcılık Yok: Bakanlık yetkilileri, yerli veya yabancı ayrımı gözetilmeksizin tüm yatırımcılar için kuralların eşit uygulandığını ve kamunun çıkarlarının en güçlü şekilde korunduğunu ifade etti.

MANİSA YATIRIMINDA SÜREÇ NASIL BU NOKTAYA GELDİ?

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan Çin merkezli BYD, Türkiye'de 150 bin araç kapasiteli dev bir üretim tesisi kuracağını ilan etmişti. Bu stratejik hamle doğrultusunda Manisa'da gerekli arsa bedeli firma tarafından ödenmiş, arazi tahsis işlemleri tamamlanarak resmi yatırım süreci başlatılmıştı.

Ancak projenin takviminde öngörülen ilerlemenin kaydedilememesi üzerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı radikal bir adım atarak 2026 yılı başında firmanın yararlandığı yatırım teşviklerini geçici olarak askıya almıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BYD'nin yasal yükümlülüklerinden kaçamayacağını belirterek süreci yakından izlemeye devam ediyor. Çinli devin Manisa'daki fabrikayı tamamlamak için yeniden harekete geçip geçmeyeceği ya da teşvik iptali süreçlerinin mali yaptırımlara dönüşüp dönüşmeyeceği önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.