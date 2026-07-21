Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (TLMAN), filosunu güçlendirmek amacıyla yeni bir römorkör yatırımı için sözleşme imzaladı. Şirket, mevcut römorkörünü takasa vererek 750 bin euro ilave bedelle yeni nesil açık deniz römorkörü satın alacak.

MEVCUT RÖMORKÖR TAKASA VERİLECEK

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Med Marine Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalandı.

Anlaşma kapsamında şirket aktifinde bulunan Albayrak 1461 isimli römorkör takasa verilecek. Buna ek olarak 750 bin euro takas bedeli ödenecek.

YENİ RÖMORKÖR 2026'DA TESLİM EDİLECEK

Sözleşmeye göre şirket, 23,40 metre uzunluğa, minimum 50 TBP çeki gücüne ve ASD pervane sistemine sahip ER-160 açık deniz römorkörünü filosuna katacak.

Yeni römorkörün 15 Ekim 2026 tarihinde teslim edilmesi planlanıyor.

Teslim sırasında 375 bin euro ödeme yapılacak. Kalan tutar ise 30 ve 60 gün vadeli iki eşit taksitte ödenecek.