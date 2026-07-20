A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (AVOD) tarafından yapılan açıklamaya göre bağlı ortaklık Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş. uhdesinde yer alan Muğla ili Köyceğiz ilçesindeki Sicil: 200712070 sayılı IV. Grup (c) bendi krom işletme ruhsatı iptal edildi.

İptal kararının gerekçesi olarak, 2026 yılına ait işletme ruhsat bedeli ile rehabilitasyon bedelinin yasal süresi içerisinde ödenmemiş olması gösterildi.

RESMİ BİLDİRİM ŞİRKETE ULAŞTI

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından alınan karar doğrultusunda, söz konusu ruhsat 14 Temmuz 2026 tarihli Makam Oluru ile 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla iptal edildi.

Şirket, kararın kendilerine 17 Temmuz 2026 tarihli resmi yazıyla tebliğ edildiğini açıkladı.

HUKUKİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

A.V.O.D., iptal kararına ilişkin olarak bağlı ortaklık HASAT tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sürecin yönetilmesine yönelik çalışmaların vakit kaybetmeksizin başlatıldığını bildirdi.