Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel tarafta ABD-İran geriliminin etkilerine rağmen Avrupa borsalarındaki olumlu seyre paralel olarak günün ilk yarısını yükselişle kapattı.

Gün ortası itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,63 (87,49 puan) değer kazanan endeks, 14.068,54 puana ulaştı. Piyasadaki toplam işlem hacmi ise 79,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

SEKTÖREL AYRIŞMA: KİMYA UÇTU, FAKTORİNG GERİLEDİ

Günün ilk yarısında sektör bazlı ayrışmalar dikkat çekti:

• En Çok Kazandıran: Kimya, petrol ve plastik sektörü yüzde 3,57’lik güçlü artışla öne çıktı.

• Holding ve Bankacılık: Holding endeksi yüzde 0,84 değer kazanırken, bankacılık endeksi hafif bir gevşemeyle yüzde 0,21 geriledi.

• En Çok Kaybettiren: Finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 9,11’lik sert düşüşle günün en çok değer kaybeden tarafı oldu.

PİYASADA EN ÇOK PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Saat 14.45 verilerine göre BIST 100 endeksinde hisse bazlı nakit akışında TUPRS liderliği çekerken, THYAO tarafında para çıkışı öne çıktı:

En Çok Para Girişi Olan Hisseler:



• TUPRS: 413,31 milyon TL net para girişi (yüzde 5,27 primle 304,50 TL)

• AKBNK: 169,94 milyon TL net para girişi (yüzde 1,65 primle 67,60 TL)

• ASTOR: 114,52 milyon TL net para girişi (yüzde 3,93 primle 297,75 TL)

• TTKOM: 106,85 milyon TL net para girişi (yüzde 2,24 primle 59,45 TL)

• GESAN: 103,55 milyon TL net para girişi (yüzde 9,40 primle 87,85 TL)

• EREGL: 91,46 milyon TL net para girişi (yüzde 3,59 primle 43,86 TL)

• SASA: 80,07 milyon TL net para girişi (yüzde 4,53 primle 2,54 TL)

• EUPWR: 77,51 milyon TL net para girişi (yüzde 9,97 primle 96,00 TL)

En Çok Para Çıkışı Olan Hisseler:



• THYAO: -419,95 milyon TL net para çıkışı (yüzde 0,46 kayıpla 328,00 TL)

• ISCTR: -254,37 milyon TL net para çıkışı (yüzde 0,51 kayıpla 13,61 TL)

• GARAN: -178,10 milyon TL net para çıkışı (yüzde 0,47 kayıpla 126,20 TL)

• DSTKF: -139,01 milyon TL net para çıkışı (yüzde 9,97 kayıpla 2.271,00 TL)

• ASELS: -137,34 milyon TL net para çıkışı (yüzde 2,20 primle 359,25 TL)

• YKBNK: -67,48 milyon TL net para çıkışı (yüzde 0,72 primle 33,46 TL)

• PGSUS: -53,97 milyon TL net para çıkışı (yüzde 0,60 kayıpla 165,50 TL)

• TRMET: -47,85 milyon TL net para çıkışı (yüzde 2,67 kayıpla 116,50 TL)

Analistler, günün ikinci yarısında küresel tarafta ABD'de açıklanacak öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

• Direnç Seviyeleri: 14.200 ve 14.300 puan

• Destek Seviyeleri: 14.000 ve 13.900 puan

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 327 11.715.895.248,25 % -0.76 16:21 ASELS 356.5 11.044.251.291,50 % 1.42 16:21 TUPRS 306 10.340.300.825,25 % 5.79 16:21 ASTOR 296.25 9.244.795.700,75 % 3.4 16:21 SASA 2.56 8.136.053.534,26 % 5.35 16:21 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.