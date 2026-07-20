20 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre Bank of America’nın (BofA) yüzde 100 kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International, 17 Temmuz 2026 tarihinde Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinde hareketli bir seans geçirdi.

İŞLEMİN DETAYLARI

Gün içerisinde 33,70 TL – 34,05 TL fiyat aralığında gerçekleşen işlemlerin dökümü şu şekilde oldu:

• Toplanan Pay (Alış): 6.102.319 nominal tutarlı pay alındı.

• Elden Çıkarılan Pay (Satış): 9.391.406 nominal tutarlı pay satıldı.

• Net İşlem: Toplamda net 3.289.087 adet pay satışı gerçekleştirildi.

DOLAYLI PAY ORANI YÜZDE 4,77'YE GERİLEDİ

Gerçekleştirilen bu net satış hamlesinin ardından Merrill Lynch International vasıtasıyla Manas Enerji Yönetimi A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip olunan paylar ve oy haklarının oranı, 17 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yüzde 4,770 seviyesine düştü.

Böylece küresel bankacılık devinin şirketteki ortaklık payı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı kapsamında kamuyu aydınlatma sınırı olan yüzde 5'in altına inmiş oldu.

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