Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyirde. Güne yüzde 0,62 artışla 13.774,51 puandan başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında ivmesini artırarak 13.884 puana kadar çıktı.

Piyasadaki genel yükselişe rağmen aracı kurum verileri, Bank of America’nın (BofA) stratejik pozisyon değişikliğine gittiğini gösterdi.

Kaynak: Forinvest

BOFA’NIN ROTASI: SASA’DA DEV ALIM, TSPOR VE ISCTR’DE SATIŞ

BofA’nın bugün gerçekleştirdiği işlemlerde saat 16.25 itibarıyla net hacim -27,3 milyon TL olarak kaydedilirken, hisse bazlı işlemler yatırımcıların merceğinde.

BofA’nın alım listesinin başında açık ara farkla SASA yer alıyor. Kurum, SASA paylarında yüzde 51,83’lük bir ağırlıkla yaklaşık 232 milyon lotluk devasa bir alım gerçekleştirdi. Alım listesini sırasıyla şu hisseler takip etti:

• ADESE: yüzde 9,19 pay (41,1 milyon lot)

• MARMR: yüzde 3,02 pay

• YKBNK & ATATR: Yaklaşık yüzde 2,5'lik paylarla listenin üst sıralarında.

SATIŞ TARAFINDA SPOR VE BANKACILIK VAR

Satış tarafında ise BofA’nın daha çok TSPOR ve ISCTR hisselerinde yoğunlaştığı görüldü.

• TSPOR: yüzde 21,62’lik payla en çok elden çıkarılan hisse oldu.

• ISCTR: yüzde 13,80’lik oranla satış listesinin ikinci sırasında yer alarak dikkat çekti.

• ALVES, QUAGR ve TUKAS: Satış listesindeki diğer önemli hisseler olarak kaydedildi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 323 9.742.049.543,25 % 1.1 16:35 SASA 2.59 9.054.811.171,70 % 5.71 16:35 ASELS 386.75 8.638.940.168,50 % 2.65 16:35 AKBNK 77.7 7.386.127.727,70 % 3.19 16:35 ISCTR 14.66 7.373.300.252,39 % 2.02 16:35 Tüm Hisseler

