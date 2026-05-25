Son 3 aylık dönemde bazı hisselerin getirisi yüzde 500 seviyesini aşarken, tabloda çift ve üç haneli yükselişler kaydeden enerji ve teknoloji ağırlıklı şirketlerin güçlü performansı dikkat çekti.

Özata Denizcilik (#OZATD): %544,80

Anel Elektrik (#ANELE): %397,84

Prizma Press Matbaacılık (#PRZMA): %309,21

Birleşim Grup Enerji (#BIGEN): %289,84

Katılımevim (#KTLEV): %220,70

Gündoğdu Gıda (#GUNDG): %212,87

Kardemir (B) (#KRDMB): %201,38

Yeo Teknoloji Enerji (#YEOTK): %182,41

Doğusan (#DOGUB): %172,55

Investco Holding (#INVES): %168,13

Kaynak: Borsa Gündem

