Kripto para piyasaları yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bitcoin 76 bin doları aşarken Ethereum'da da yükseliş görüldü.

Kripto para piyasaları, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslara yönelik olumlu açıklamaların ardından yeniden yükselişe geçti. Jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklentiler, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini destekledi.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede önemli ilerleme sağlandığını belirtti.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri, İran İslam Cumhuriyeti ve diğer çeşitli ülkeler arasında nihai hale getirilmek üzere büyük ölçüde bir anlaşma müzakere edilmiştir"

Piyasalarda gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler, yatırımcı iştahının yeniden artmasına neden oldu.

BITCOIN VE ETHEREUM YÜKSELDİ

Jeopolitik gelişmelerin ardından kripto para piyasasında toparlanma dikkat çekti.

Lider kripto para birimi Bitcoin, yüzde 1,5 yükselişle 76 bin 666 dolar seviyesine çıktı.
BTC TSİ 13.11 itibarıyla 76.847 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum ise yüzde 2,5 değer kazanarak 2 bin 118 dolar seviyesine yükseldi.
ETH TSİ 13.11 itibarıyla 2.116,9 dolar seviyesinden işlem görüyor.

RİSK İŞTAHI YENİDEN GÜÇLENDİ

Uzmanlar, küresel belirsizliklerin azalmasına yönelik beklentilerin yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisini artırabileceğini belirtirken, jeopolitik gelişmelerin kripto piyasaları üzerindeki etkisinin yakından takip edildiğini ifade ediyor.

