Bitcoin’in son dönemde beklenen performansı gösteremediğini savunan Cuban, elindeki kripto varlıkların büyük bölümünü çıkardığını açıkladı.

Katıldığı bir podcast yayınında konuşan Cuban, geçmiş yıllarda Bitcoin’i altından daha güçlü bir yatırım aracı olarak gördüğünü ve özellikle değer kaybeden para birimlerine karşı önemli bir koruma sağladığını düşündüğünü ifade etti. Ancak son dönemde yaşanan fiyat hareketlerinin beklentilerini karşılamadığını belirten yatırımcı, doların değer kaybetmesine rağmen Bitcoin’in yükselişe geçmemesinin kendisini şaşırttığını söyledi.

“ALTIN YÜKSELDİ, BİTCOİN GERİLEDİ”

Piyasalardaki son görünümün beklentilerinden uzak olduğunu dile getiren Cuban, altının güçlü yükseliş sergilediğini ancak Bitcoin’in aynı performansı gösteremediğini belirtti. Bu nedenle portföyündeki Bitcoin’lerin önemli bir kısmını sattığını ifade eden Cuban, “Uzun süre Bitcoin’in altından daha iyi bir alternatif olduğunu düşündüm fakat artık aynı görüşte değilim” dedi.

Ünlü yatırımcı, açıklamalarında memecoin piyasasını da eleştirdi. Memecoin’lerin büyük bölümünü “değersiz” olarak nitelendiren Cuban, aşırı spekülatif işlemlerin kripto piyasasının güvenilirliğine zarar verdiğini savundu.

GEÇMİŞTE BİTCOİN’İ SAVUNUYORDU

Cuban’ın son açıklamaları, daha önce yaptığı Bitcoin yanlısı değerlendirmelerle ters düştü. 2025 yılında Bitcoin’i ekonomik belirsizlik dönemlerinde altına alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendiren Cuban, dijital varlıkların taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı açısından avantaj sunduğunu savunmuştu.

Öte yandan Cuban’ın azınlık hissedarı olduğu Dallas Mavericks’te bir dönem memecoin ile ödeme sistemine destek verdiği biliniyor. Ayrıca Cuban’ın, Kamala Harris ile kripto para dostu politikalar üzerine bir süre çalışma yürüttüğü de ifade ediliyor.

