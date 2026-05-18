Rezervlerde son dönemde görülen toparlanmaya rağmen kalıcı dolarizasyon riski ve artan enerji maliyetlerine dikkat çeken Uluslararası finans devi ING Group, dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketin devam edeceğini tahmin etti.

Raporda, spot piyasada 45,54 seviyelerinde dengelenmeye çalışan dolar/TL kuru için kademeli bir yükseliş grafiği çizildi. İşte ING'nin vadeli dolar/TL tahminleri:

• 1 Aylık: 46,30 TL

• 3 Aylık: 48,05 TL

• 6 Aylık: 51,20 TL

• 12 Aylık (Gelecek Yıl): 56,30 TL

FAİZ ARTIŞI HÂLÂ MASADA

ING analistleri, mart ayında yabancı yatırımcı çıkışları nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri üzerinde oluşan baskının, nisan ayı itibarıyla jeopolitik gerilimlerin yumuşaması ve ateşkes beklentileriyle hafiflediğini belirtti.

Ancak raporda yatırımcılar için kritik bir uyarı yer aldı: Rezervler üzerindeki baskının yeniden yoğunlaşması veya yerli yatırımcının bireysel döviz talebinde (dolarizasyon) agresif bir sıçrama yaşanması halinde, TCMB'nin doğrudan faiz artırımı seçeneğini bir acil durum planı olarak hâlâ masada tuttuğu vurgulandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN KURDA "KONTROLLÜ AYARLAMA"

Merkez Bankası’nın son dönemde Türk lirasındaki değer kaybı hızını yeniden ayarladığına değinen ING, kurdaki yükseliş temposunun bir miktar artırılmasının arkasındaki mantığı çözdü.

Raporda, yılbaşından bu yana reel efektif döviz kurunda yaşanan değerlenme (TL'nin aşırı güçlü kalması) göz önüne alındığında, TCMB'nin kurun yukarı gitmesine hafifçe alan açmasının "makul ve dengeli bir adım" olduğu ifade edildi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER: "BEKLE-GÖR" DÖNEMİ

Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılmasını yorumlayan uluslararası banka, bu kararın hem rezervlerdeki hassas toparlanmayı koruma hem de ekonomik büyümedeki yavaşlama endişelerini dengeleme amacı taşıdığını belirtti.

ING’ye göre Merkez Bankası, fonlama maliyetlerini politika faizine yaklaştırmadan önce bir süre daha temkinli bir “bekle-gör” stratejisi izleyecek. Raporda, piyasanın merakla beklediği faiz indirimlerine ilişkin ise şu satırlara yer verildi:

"Küresel enerji maliyetlerindeki tırmanış, büyüme görünümündeki ivme kaybı ve yurt içindeki kalıcı dolarizasyon riskleri, Merkez Bankası’nın elini zorlaştırıyor. Bu üçlü dinamik, TCMB'nin önümüzdeki dönemde yapmayı planlayabileceği güçlü faiz indirimleri için hareket alanını ciddi ölçüde daraltıyor."

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.