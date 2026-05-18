Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) ve bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş., mali yapılarını güçlendirmek ve likidite yönetimini rahatlatmak amacıyla önemli bir karar aldı.

Şirketler, mevcut banka kredilerinin vadelerini ve ödeme planlarını daha sürdürülebilir bir zemine oturtmak amacıyla finansal yeniden yapılandırma başvurusunda bulundu.

Yapılandırma hamlesinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören KONTR hisselerine satış baskısı hakim oldu. 18 Mayıs 2026 saat 10.43 itibarıyla piyasa verileri ve derinlik tablosu şirketteki hareketliliği gözler önüne serdi.

KONTR HİSSELERİNDE GÜNCEL DURUM: YILLIK EN DÜŞÜK SEVİYEYE YAKIN

Yeniden yapılandırma başvurusunun ardından KONTR paylarında satıcılı bir seyir izleniyor. 8,46 TL'lik önceki kapanış fiyatının ardından hisse, yüzde 6,62'lik sert bir düşüşle 7,90 TL seviyesine kadar geriledi.

Geçen haftayı tabanda kapatan hissenin kısa ve uzun vadeli performans karnesi ise şu şekilde gerçekleşti:

• Günlük Değişim: -Yüzde 6,62

• Haftalık Değişim: -Yüzde 24,64

• Aylık Değişim: -Yüzde 40,32

• Yıllık Değişim: -Yüzde 43,86

• Yıllık En Yüksek / En Düşük Seviyeler: Son 1 yılda en yüksek 15,87 TL'yi gören hisse, bugün gördüğü 7,61 TL ile yıllık en düşük seviyesine oldukça yaklaştı.

• İşlem Hacmi: Günün ilk saatlerinde 840,8 milyon TL’lik işlem hacmine ulaşılırken, el değiştiren lot miktarı 107,1 milyon adeti buldu.

ARACI KURUM DAĞILIMI: SATICILAR BASKIN

Günün ilk yarısındaki takas verilerine (AKD) bakıldığında, ilk 5 alıcı kurum ile ilk 5 satıcı kurum arasındaki dengede satıcıların baskın olduğu ve piyasaya -1.332.071 lot net satış çıktığı görülüyor.

İlk 5 alıcının toplam hacmi 18,19 milyon lot olurken, ilk 5 satıcının hacmi 19,53 milyon lot olarak gerçekleşti.

Hissedeki düşüşü fırsat bilerek ya da pozisyon koruma amacıyla alım tarafında yer alan kurumlar:

• İş Yatırım: 9.144.123 lot (yüzde 41,41 pay, 7,88 TL maliyet)

• Tera Yatırım: 4.275.811 lot (yüzde 19,36 pay, 7,88 TL maliyet)

• Ziraat Yatırım: 2.459.945 lot (yüzde 11,14 pay, 7,879 TL maliyet)

Haber akışıyla birlikte çıkış yönünde ağırlık koyan ve hisseyi baskılayan kurumlar:

• Tacirler Yatırım: -9.246.120 lot (yüzde 41,87 pay, 7,888 TL maliyet)

• Bank of America: -3.242.917 lot (yüzde 14,69 pay, 7,939 TL maliyet)

• Deniz Yatırım: -2.662.634 lot (yüzde 12,06 pay, 7,789 TL maliyet)

