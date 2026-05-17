Geçtiğimiz hafta KAP'ta yeni sözleşmeler, temettü kararları, bedelsiz sermaye artırımları ve ihale sonuçları öne çıktı.

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalarda yeni iş ilişkileri, temettü kararları, bedelsiz sermaye artırımları ve ihale sonuçları dikkat çekti. Savunma, enerji, teknoloji ve gayrimenkul sektörlerinden birçok şirket yatırımcıların radarına girdi.

SÖZLEŞME VE YENİ İŞ İLİŞKİLERİ ÖNE ÇIKTI

Hafta boyunca birçok şirket yeni iş ilişkileri ve sözleşmeler duyurdu:

SDTTR: Savunma Sanayii Başkanlığı ile 562,5 bin dolarlık sözleşme imzaladı.
FONET: Arnavutluk'ta 330 bin euro bedelli 36 aylık HBYS sözleşmesi duyurdu.

ONCSM: Samsun Şehir Hastanesi ile 12,87 milyon TL'lik sözleşme açıkladı.
ANELE: Katar Red Line South Underground Metro Projesi kapsamında kesin hesap mutabakatı duyurdu.

TEMETTÜ KARARLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kar payı dağıtımlarına ilişkin açıklamalar da öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı:

TRGYO: Toplam 5 milyar TL nakit temettü dağıtacağını açıkladı. Hisse başına 5 TL ödeme yapılacak.
LMKDC: Hisse başına 2 TL brüt, 1,70 TL net temettü kararı aldı.
SRVGY: Toplam 1 milyar TL brüt kar payı dağıtımını genel kurul onayına sunacağını açıkladı.
BULGS: Toplam 50 milyon TL temettüyü iki taksit halinde dağıtacağını duyurdu.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURULARI GELDİ

Haftada yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz gelişmeleri de yaşandı:

YEOTK: %133,80 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurusu yaptı.
VAKFN: %20 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

İHALE VE PORTFÖY ALIMLARI ÖNE ÇIKTI

SMRVA: DenizBank'ın satışa çıkardığı 198,8 milyon TL büyüklüğündeki portföy ihalesini kazandı.
DORVK: QNB tarafından gerçekleştirilen 401 milyon TL anaparaya sahip portföy ihalesinde en yüksek teklifi verdi.

