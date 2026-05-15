Yatırımcı ilgisinin odak noktasını gösteren portföy büyüklüğü verilerinde, Anadolu Hayat Emeklilik ve Ak Portföy fonları zirveyi domine ediyor.

Borsa ve para piyasalarındaki volatiliteye rağmen bazı fonlar hem getirileri hem de artan yatırımcı sayısıyla dikkat çekici bir ivme yakaladı.

"En hızlı büyüyen fonlar" listesinin başında, son 3 ayda portföyünü yüzde 153,41 oranında artırarak 10,1 milyar TL eşiğini aşan AHL (Anadolu Hayat Emeklilik) yer alıyor.

ZİRVE YARIŞI: TEKNOLOJİ VE ALTERNATİFLER ÖNDE

Listenin ikinci sırasında, yüzde 109,27’lik devasa bir büyüme oranıyla AES (Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu) bulunuyor.

AES, sadece portföy büyüklüğünü katlamakla kalmadı, aynı zamanda yıllık bazda sunduğu yüzde 87,57’lik getiriyle de yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.

Öne Çıkan Diğer Fonlar ve Performansları:



• Pardus Portföy Etkisi: Pardus Portföy’e ait AC1 (yüzde 55,39) ve AC5 (yüzde 26,70) fonları, kısa sürede yakaladıkları yüksek büyüme oranlarıyla yoğun yatırımcı ilgisinin merkezi oldu.

• İstikrarlı Devler: Anadolu Hayat Emeklilik'in bir diğer fonu olan AHC, 12 milyar TL'lik toplam büyüklüğe ulaşırken son 3 ayda yüzde 23,71 büyüdü.

• Emeklilik Fonlarında Hareketlilik: Allianz Yaşam ve Emeklilik’in AEU (yüzde 33,68) ve AEZ (yüzde 16,62) fonları da "en iyiler" listesindeki yerini koruyor.

BÜYÜME ORANLARINA GÖRE İLK 5 FON

PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Kaynak: Forinvest

Finans analistlerine göre bir fonun portföy büyüklüğündeki hızlı artış sadece fiyat yükselişinden kaynaklanmıyor; aynı zamanda yeni yatırımcı girişlerinin (taze para girişinin) bir göstergesi.

Bu durum, söz konusu fonun stratejisinin piyasa tarafından onaylandığı ve güven tazelediği anlamına geliyor.

Yatırımcıların, fon seçiminde sadece geçmiş getiriye değil, portföy büyüme hızındaki bu "yoğun ilgiye" de odaklanması, trendleri yakalamak adına kritik bir veri olarak değerlendiriliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.