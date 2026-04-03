ABD borsaları 2026'da zorlu bir dönemden geçiyor. S&P 500 yılbaşından bu yana yüzde 7 geriledi. Ancak bu tablonun ortasında bir fon sessiz sedasız yükselişini sürdürüyor. Hem S&P 500'ü hem de diğer büyük endeksleri geride bırakan bu fon yatırımcıların radarına girmeye başladı.

Kazanan Enerji Fonu Ama Asıl İlginç Olan Bu Değil

2026'nın en iyi performans gösteren Vanguard fonu teknik olarak Vanguard Enerji ETF'i (VDE). Yılbaşından bu yana yüzde 40'ı aşan getirisiyle listede açık ara birinci sırada yer alıyor. Ancak bu performansın neredeyse tamamı İran savaşının tetiklediği petrol fiyatı artışından kaynaklanıyor. Analistler bu yükselişin geçici olabileceği konusunda uyarıyor.

Asıl Dikkat Çeken: Elektrik Şirketleri Fonu

Stratejik yatırımcılar için çok daha ilginç olan fon ise Vanguard Kamu Hizmetleri ETF'i (VPU). Bu fon 2026'da yüzde 7'den fazla yükselirken S&P 500 aynı dönemde yüzde 7 geriledi. İki fon arasındaki bu 14 puanlık fark piyasanın dikkatini çekti.

Normalde elektrik, su ve doğalgaz gibi kamu hizmetleri şirketleri çok heyecan verici yatırımlar olarak görülmez. Ancak bu sektörün 2026'daki performansı son derece mantıklı bir gerekçeye dayanıyor. Piyasaların genel olarak gerilediği ve belirsizliğin arttığı dönemlerde yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor. Elektrik faturası ekonomik kriz döneminde bile ödeniyor. İnsanlar harcamalarını kısarken ışıklarını söndürmüyor.

Portföyündeki İsimler Tanıdık

VPU'nun en büyük hisseleri arasında NextEra Energy, Southern Company ve Constellation Energy gibi ABD'nin en köklü enerji şirketleri yer alıyor. Bu şirketler hem bireysel tüketicilere hem de büyük kurumlara elektrik sağlıyor. Ekonomik belirsizlik ne kadar artarsa bu şirketlere olan talep o kadar sabit kalıyor.

Temettü de Cabası

VPU'nun bir diğer cazip özelliği yüzde 2,5 oranındaki temettü getirisi. Piyasaların karışık olduğu ve ilerlemenin güçleştiği bir dönemde düzenli gelir sağlayan bir yatırım aracı olması fonu daha da değerli kılıyor. Üstelik fonun yıllık yönetim gideri oranı sadece yüzde 0,09 gibi son derece düşük bir seviyede seyrediyor.

Yapay Zeka da Bu Fonun Lehine

Analistlerin VPU konusundaki iyimserliğini pekiştiren bir başka faktör daha var: yapay zeka veri merkezleri. Dünya genelinde hızla çoğalan yapay zeka altyapısı muazzam miktarda elektrik tüketiyor. Bu durum kamu hizmetleri sektörüne uzun vadeli yapısal bir talep artışı yaratıyor. Yani VPU sadece kısa vadeli bir savunma yatırımı değil, uzun vadeli bir büyüme hikayesini de barındırıyor.

Türkiye'den Bu Fona Yatırım Yapılabilir Mi?

VPU, NYSE Arca borsasında işlem gören bir ABD ETF'i olduğu için Türkiye'deki yerel bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla doğrudan satın alınamıyor. Ancak birkaç farklı yol mevcut.

En yaygın yöntem uluslararası aracı kurumlar. Interactive Brokers, Midas ve benzeri platformlar Türk yatırımcılara NYSE ve NASDAQ'ta işlem gören yabancı ETF'lere erişim imkanı sunuyor. Bu platformlarda hesap açarak Türk lirası üzerinden döviz alıp VPU'ya yatırım yapmak mümkün.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta var. Birincisi kur riski: Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ettiği sürece bu tür dolar bazlı yatırımlar TL bazında ekstra getiri sağlıyor. İkincisi vergi yükümlülüğü: Yurt dışı kaynaklı yatırım gelirlerinin Türkiye'de beyan edilmesi gerekiyor. Yatırım yapmadan önce bir mali müşavire danışılması tavsiye ediliyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.