Mart 2026 enflasyonu yıllık bazda yüzde 30,87 olarak açıklandı. Bu oran yatırımcılar için kritik bir eşik niteliği taşıyor. Paranın değerini koruyabilmek için yatırım araçlarının en az bu oranın üzerinde getiri sağlaması gerekiyor. İstanbul Portföy, TEFAS verilerine dayanarak yönettiği fonların performansını kamuoyuyla paylaştı. Tabloya göre öne çıkan iki fon enflasyonu belirgin biçimde geride bıraktı.

IVF: Katılım Hisse Senedi Fonu

İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu, 2022 yılında kurulan ve faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun şekilde yönetilen bir hisse senedi yoğun fon. Fon kodu IVF olan bu fon, portföyünü ağırlıklı olarak BİST'te işlem gören yerli hisse senetlerinden oluşturuyor.

IVF Fon Getiri Grafiği:





Performans verileri dikkat çekici. Son 1 yılda yüzde 41,46 getiri sağlayan fon, yılbaşından bugüne yüzde 25,55 kazandırdı. 6 aylık getiri yüzde 25,95, 3 aylık getiri ise yüzde 23,87 seviyesinde gerçekleşti. Tüm bu rakamlar yıllık yüzde 30,87 enflasyonun belirgin biçimde üzerinde seyrediyor. Fonun toplam değeri 152 milyon TL civarında olup risk değeri 6 olarak belirlendi.

IAE: Agresif Değişken Fon

İstanbul Portföy Agresif Değişken Fon ise Nisan 2024'te kurulan görece genç ama güçlü bir performans sergileyen fon. Fon kodu IAE olan bu fon, hisse senedi ağırlıklı olmakla birlikte özel sektör borçlanma araçları, yatırım fonu ve teminat gibi farklı varlıklara da yatırım yaparak çeşitlendirilmiş bir yapı sunuyor.

IAE Fon Getiri Grafiği:





Performans rakamları oldukça çarpıcı. Son 1 yılda yüzde 51,42 getiri kaydeden fon, yılbaşından bugüne yüzde 28,30 kazandırdı. 6 aylık getiri yüzde 34,62, 3 aylık getiri ise yüzde 26,50 seviyesinde gerçekleşti. Fonun toplam değeri 225 milyon TL'yi aşıyor ve risk değeri 5 olarak belirlendi. Yüksek getirisiyle IAE, enflasyonu en belirgin şekilde geride bırakan fonlar arasında öne çıkıyor.

Enflasyonu Yenmek İçin Doğru Fon Seçimi Belirleyici

Her iki fonun performansı da gösteriyor ki 2026'da enflasyonu yenebilmek için hisse senedi ağırlıklı ve aktif yönetilen fonlar ön plana çıktı. Sabit getirili araçların yüzde 30'u aşan enflasyon karşısında yetersiz kaldığı bir ortamda bu fonlar yatırımcılara reel getiri sağladı. İstanbul Portföy'ün söz konusu verileri rakip fonlarla karşılaştırmalı olarak ve TEFAS kaynaklı şekilde paylaşması şeffaflık açısından da olumlu bir uygulama olarak öne çıkıyor.

İstanbul Portföy verilerine dayanılarak derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.