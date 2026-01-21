21 Mart 2018 – 21 Ocak 2026 dönemini kapsayan yaklaşık 7,8 yıllık süreçte, İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon (IAR) ile BIST 100 endeksi arasında dikkat çekici bir performans farkı oluştu.

Dolar bazlı verilere göre:



IAR: 0,25 $ → 1,77 $

BIST 100: 301 → 291

Bu tablo, BIST 100’ün dolar bazında reel getiri üretemediğini, IAR’ın ise aynı dönemde yatırımcısına güçlü bir bileşik getiri sunduğunu ortaya koyuyor.

100 Bin Dolar Yatıran Ne Kazandı?

Aynı başlangıç tarihi baz alındığında 100 bin dolarlık yatırım için tablo çok daha net:

IAR:

100.000 $ → yaklaşık 696.000 $

BIST 100:

100.000 $ → yaklaşık 97.000 $

Aradaki fark, sadece oran değil; sermaye büyüklüğü açısından da dramatik.

Rakamlar Ne Söylüyor?

Bu karşılaştırmaya göre:

IAR yatırımcısı dolar bazında parasını yaklaşık 7 katına çıkardı.

BIST 100 yatırımcısı ise yaklaşık %3 reel kayıp yaşadı.

Bu da uzun vadede aktif yönetilen fonların, doğru dönemlerde endekslere karşı nasıl ciddi üstünlük sağlayabildiğini gösteriyor.

IAR Neden Ayrıştı?

Uzmanlara göre bu performans farkının arkasında:

Esnek portföy yapısı, Farklı piyasalarda pozisyon alabilme kabiliyeti, Volatil dönemlerde risk azaltabilen aktif yönetim modeli bulunuyor. BIST 100 ise aynı dönemde yüksek enflasyon, kur şokları ve küresel belirsizlikler arasında yatırımcısına dolar bazında kalıcı getiri üretmekte zorlandı.

Endeks mi, Aktif Fon mu?

Ortaya çıkan tablo, uzun vadeli yatırımda sadece endeksi almak yerine, strateji ve yönetimin ne kadar belirleyici olabildiğini net şekilde ortaya koyuyor.

IAR örneği, doğru yönetilen fonların uzun vadede endeksleri açık şekilde geride bırakabileceğini gösteren somut örneklerden biri oldu.

Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans, gelecekte aynı getirinin sağlanacağı anlamına gelmez. Yatırım kararları kişisel risk profiline göre değerlendirilmelidir.