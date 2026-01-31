Yatırımcılar, Best Brands Grup Enerji payları için 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde taleplerini iletebilecek. Şirket payları, 14,70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arz süreci hem küçük hem de büyük yatırımcıyı koruyan "Eşit Dağıtım" yöntemiyle gerçekleştirilecek:

• Halka Arz Büyüklüğü: Yaklaşık 802 milyon TL.

• Pay Miktarı: Toplam 54.578.570 adet pay satışa çıkacak.

• Katılım Endeksi: Şirket, halka arzın katılım endeksine uygun olduğunu duyurarak hassasiyeti olan yatırımcılar için de kapılarını açtı.

"HESABIMA KAÇ LOT DÜŞER?"

Best Brands Grup Enerji halka arzı için geri sayım başlarken, yatırımcıların aklındaki en kritik soru cevabını arıyor: "Hesabıma kaç lot düşer?"

Toplamda 54 milyon 578 bin 570 adet payın satışa sunulacağı arzda, katılım sayısına göre kişi başı düşecek lot miktarı merak konusu oldu.

Halka arzda uygulanacak eşit dağıtım yöntemi göz önüne alındığında, piyasa uzmanları katılım yoğunluğuna göre şu senaryoların gerçekleşebileceğini öngörüyor:

Not: Bu rakamlar, toplam pay miktarının tamamının bireysel yatırımcıya ayrılması varsayımı üzerinden hesaplanmış tahminlerdir. İzahnamede kurumsal/bireysel ayrımı netleştiğinde rakamlar değişiklik gösterebilir.

BEST BRANDS ENERJİ’NİN FAALİYET ALANI NE?

Türkiye’nin sürdürülebilir enerji hedeflerine katkı sunmayı amaçlayan şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanıyor. Türkiye’nin stratejik öneme sahip 6 farklı bölgesinde üretim tesisleri bulunan Best Brands Grup Enerji, çevreci çözümleri ve kesintisiz üretim kapasitesiyle enerji piyasasında güçlü bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.