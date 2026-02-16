Tüketicilerin abone bağlantı bedeli ödemelerinde yaşadığı yükü hafifletmek amacıyla mevcut taksit sayısı artırıldı.

Daha önce 3 taksit olarak uygulanan kredi kartı ile ödeme imkanı, yeni düzenlemeyle 6 aya kadar çıkarılarak ödeme planlarında esneklik sağlandı.

SOSYAL DESTEK ALANLARA GÜVENCE BEDELİ MÜAFİYETİ

Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde belirli kesimlerden yeni aboneliklerde güvence bedeli alınmaması kararlaştırıldı. Bu muafiyetten faydalanacak gruplar şunlardır:

• Yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan vatandaşlar.

• İbadethaneler, cemevleri ve Kur'an kursları.

• Kamu kurumları.

FATURA ŞOKUNA "4 TAKSİT" KORUMASI

Dağıtım şirketinden kaynaklanan hatalar nedeniyle sayaç okuma süresinin uzaması durumunda, tüketicinin birikmiş borç altında kalması engelleniyor.

Mevcutta en fazla 2 fatura dönemine yayılabilen tahakkuk süresi, tüketici lehine değiştirilerek en az 4 fatura dönemine yayıldı.

SMS İLE BİLGİLENDİRME ZORUNLU HALE GELDİ

Şeffaflığı artırmak amacıyla fatura tutarı ve son ödeme tarihinin kısa mesaj (SMS) yoluyla bildirilmesi artık zorunlu olacak. Ayrıca aboneler, taleplerine göre kağıt faturaya ek olarak e-posta yoluyla da bilgilendirilebilecek.

Yeni dönemde doğal gaz dağıtımında verimlilik ve güvenliği artıracak teknik adımlar da atıldı:

• Akıllı Ölçüm Sistemleri: Belirlenen bölgelerde uzaktan okuma ve akıllı sayaç sistemlerine geçilecek.

• Dijital Arşiv: Tüm arşivlerin dijital ortama aktarılması zorunlu hale getirilerek veri güvenliği güçlendirildi.

• Acil Durum Dayanışması: Afet durumlarında dağıtım şirketlerinin birbirine araç, personel ve ekipman desteği vermesinin önü açıldı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, düzenlemenin temel önceliğinin tüketici memnuniyeti olduğunu belirterek, hedeflerinin güvenli ve sürdürülebilir bir doğal gaz piyasasını kalıcı hale getirmek olduğunu vurguladı.