Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir iş ilişkisine imza attığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan bildirimde, bir enerji dağıtım firması ile sunucu sistemleri donanımları ve altyapı donanımlarının teminine yönelik sözleşme imzalandığı belirtildi.

SÖZLEŞME BEDELİ 850 BİN DOLAR

Açıklamada, söz konusu sözleşmenin toplam bedelinin 850 bin dolar olduğu ifade edildi.

FORTE HİSSESİNDE SON DURUM NE?

FORTE payları, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. Hissede yazım saati 13.50 itibarıyla %-0,89 oranında değer kaybı görülüyor. Hissenin güncel fiyatı ise 94,40 TL olarak işlem görüyor.