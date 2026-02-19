Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe yeni bir halka arz daha gündemde. Luxera GYO, 2026 yılında Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere hazırlıklarını sürdürürken, taslak izahnameye göre halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,4 milyar TL olması planlanıyor. Halka arz fiyatı, lot sayısı, dağıtım yöntemi ve şirketin finansal verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte Luxera GYO halka arzına ilişkin merak edilen tüm detaylar…
Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) sektöründe faaliyet gösteren Luxera GYO, 2026 yılında halka arz için hazırlıklarını sürdürüyor. Taslak izahnameye göre şirket, yaklaşık 1,4 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleştirmeyi planlıyor.
ŞİRKETİN FAALİYET ALANI VE PROJE PORTFÖYÜ
2014 yılında kurulan Luxera GYO'nun portföyünde tamamlanmış projeler arasında Luxera Bahçeport, Luxera Güneşli, Luxera Meydan, Luxera Nevbahar, Luxera Residence ve Luxera Bahçelievler yer alıyor.
Şirketin devam eden 5 inşaat projesi ise Luxera Sulkent, Luxera Topkapı, Luxera Towers, Luxera Nevbahar Life ve Nevbahar Suites olarak sıralanıyor.
HALKA ARZ FİYATI VE BÜYÜKLÜĞÜ
Taslak izahnameye göre halka arz fiyatı 12,05 TL olarak belirlendi.
Toplam 120 milyon adet lot dağıtımı planlanırken, halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Bu çerçevede halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 1,4 milyar TL seviyesinde hesaplanıyor.
TARİH VE DAĞITIM YÖNTEMİ
Halka arz tarihi, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netleşecek.
Taslak izahnameye göre arzın bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şirketin borsa kodu ise #LXGYO olarak belirlendi.
ORTAKLIK YAPISI
Şirket sermayesinde yüzde 5 ve üzerinde paya sahip dört ortak bulunuyor. Yüzde 28,33'er pay Ramazan Taş, Emad Ragab ve Cemal Süleyman'a, yüzde 15 pay ise Ali Khalil'e ait.
FİNANSAL VERİLER
Taslak izahnameye göre şirketin finansal görünümü şu şekilde:
2024/6 dönemi: 1 milyar TL hasılat, 115,2 milyon TL brüt kâr
2023 yılı: 5,2 milyon TL hasılat, 2,9 milyon TL brüt kâr
2022 yılı: 6,2 milyon TL hasılat, 5,5 milyon TL brüt kâr
FİYAT İSTİKRARI VE TAAHHÜTLER
Halka arz sonrasında 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlanıyor. Ayrıca 1 yıl boyunca ortak satışı ve ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt edildi.
GELİRİN KULLANIM ALANI
Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 85-100'ünü proje maliyetlerinin finansmanında, yüzde 0-15'ini ise işletme sermayesi ihtiyacında kullanmayı hedefliyor.
Luxera GYO'nun katılım endeksine uygun olup olmadığı ise onaylı izahname yayımlandıktan sonra netlik kazanacak.