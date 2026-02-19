Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından izahname ve ihraç belgesi onaylanan iki yeni gayrimenkul yatırım ortaklığı, yatırımcıların radarına girdi. Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ için halka arz süreci resmen başladı. Peki fiyatlar ne, kaç lot verir, talep toplama ne zaman?

Luxera GYO halka arz detayları

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın mevcut sermayesi 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye çıkarılıyor. Şirket, 90 milyon TL bedelli sermaye artırımı ile halka arz edilecek.

Satış fiyatı: 12,05 TL

Halka arz büyüklüğü: ~1,08 milyar TL

Mevcut ortak satışı: 30 milyon lot

Toplam halka arz edilecek pay: yaklaşık 120 milyon lot

Kaç lot verir?



Katılım sayısına göre tahmini dağıtım:

1 milyon katılım: ~120 lot

2 milyon katılım: ~60 lot

3 milyon katılım: ~40 lot

Yoğun talep beklenirse dağıtımın 30-60 lot bandına gerilemesi olası.

Savur GYO halka arz detayları

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın sermayesi 874,6 milyon TL’den 1,083 milyar TL’ye yükseliyor. Halka arz 208,4 milyon TL bedelli artırımla yapılacak.

Satış fiyatı: 3,64 TL

Halka arz büyüklüğü: ~758 milyon TL

Mevcut ortak satışı: 87 milyon lot

Toplam halka arz edilecek pay: yaklaşık 295 milyon lot

Kaç lot verir?



Katılıma göre tahmini dağılım:

1 milyon katılım: ~295 lot

2 milyon katılım: ~145 lot

3 milyon katılım: ~95 lot

Talebin yüksek olması halinde 80-150 lot aralığı öne çıkabilir.

Halka arzlar ne zaman?

SPK onayının ardından gözler talep toplama takvimine çevrildi.

Aracı kurum ve borsa takvimi netleştiğinde iki şirketin de önümüzdeki haftalarda (Şubat sonu–Mart başı) talep toplama sürecine girmesi bekleniyor.

Resmi talep toplama tarihleri ve dağıtım yöntemi (eşit mi oransal mı) açıklandığında net lot hesapları da kesinleşecek.

Yatırımcı ilgisi yüksek

Son dönemde GYO halka arzlarına olan ilgi ve düşük fiyatlı arzların yüksek katılım çekmesi, Luxera ve Savur GYO’nun da yoğun talep görmesine neden olabilir. Özellikle Savur GYO’nun düşük fiyatı ve yüksek lot sayısı küçük yatırımcı ilgisini artırabilir.