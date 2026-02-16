Borsa İstanbul’da yapılan teknik taramada iki hisse aynı anda dikkat çekti. Sistemsel taramada hem trend hem momentum hem de hacim tarafında benzer sinyaller üreten Kayseri Şeker (KAYSE) ve Bantaş Ambalaj (BNTAS) teknik olarak öne çıkan hisseler arasına girdi.

Tarama hangi kriterlere göre yapıldı?



Bu hisseler klasik fiyat artışı taramasıyla değil, tamamen teknik göstergelerin aynı anda sinyal üretmesiyle filtrelendi. Kullanılan tarama kriterleri:

1️⃣ Trend filtresi (EMA dizilimi)

EMA20 > EMA50 > EMA200: Bu dizilim, hissede kısa-orta-uzun vadeli ortalamaların yukarı sıralandığını ve teknik olarak yükseliş trendinin başladığını gösterir. Trendin aşağı değil yukarı kurulduğu hisseler seçildi.

2️⃣ MACD al sinyali (MACD cross)

MACD’nin sinyal çizgisini yukarı kesmesi: Momentumun negatife değil pozitife döndüğünü ve teknik olarak alım tarafının güçlenmeye başladığını gösterir. Tarama, yeni başlayan momentum hareketlerini yakalamayı hedefler.

3️⃣ RSI filtresi (40-65 arası)

RSI 40–65 bandında: Bu aralık, hissenin ne aşırı alımda ne de zayıf bölgede olduğunu gösterir. Yani hareket yeni başlamış olabilir ve teknik olarak “hala alanı var” hisseler seçilir.

4️⃣ Hacim filtresi

Ortalama üzeri işlem hacmi: Fiyat hareketinin desteklenip desteklenmediğini görmek için kullanılır. Hacimsiz teknik sinyaller elenir, gerçek para girişi olan hisseler öne çıkar.

Bu dört kriterin aynı anda oluştuğu hisseler taramada yer aldı.

KAYSE: Dip sonrası toparlanma ve teknik dönüş

Kayseri Şeker grafiğinde sert düşüş sonrası oluşan yatay-dip bölgesinden yukarı yönlü toparlanma dikkat çekiyor.

EMA dizilimi yukarı döndü

MACD pozitif kesişim verdi

RSI 60 bandına yaklaşarak güçlenme sinyali üretiyor

Dip bölgesinden gelen hacim artışı mevcut

Teknik olarak hissede dipten dönüş ve trend kurma çabası izleniyor. 5 TL üzeri kalıcılık kısa vadede momentumun devamı açısından kritik görülüyor.

BNTAS: Yükselen trend ve sıkışma bölgesi

Bantaş Ambalaj tarafında ise uzun süredir devam eden yükselen trend içinde yatay sıkışma dikkat çekiyor.

Trend çizgisi üzerinde tutunma devam ediyor

EMA dizilimi pozitif

MACD yukarı kesmiş durumda

Hacim tarafında zayıf değil, dengeli para girişi var

Hisse 7 TL bandında konsolide olurken, teknik olarak trend bozulmadan güç toplama görüntüsü veriyor. 8.60–8.70 bandı ise grafikte önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ortak teknik tablo ne söylüyor?

Her iki hissede de:

Trend yukarı kuruldu

Momentum yeni pozitife döndü

RSI aşırı şişmiş değil

Hacim destekli hareket var

Bu nedenle sistemsel taramada aynı anda yakalandılar. Teknik açıdan bu tür eşleşmeler genelde trend başlangıcı veya devamı dönemlerinde görülür.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece teknik analiz ve veri temelli bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararları kişilerin risk profiline göre farklılık gösterebilir.