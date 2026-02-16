13 Şubat Cuma günü tavan fiyattan kapanış yaparak yatırımcısını heyecanlandıran hisse, yükseliş trendini haftanın ilk işlem gününe taşıdı.

Güne güçlü bir alım iştahıyla başlayan MACKO, açılışın ardından kısa sürede tavan fiyat olan 33,52 TL seviyesine ulaştı.

Saat 10:09 itibarıyla derinlik verileri incelendiğinde, hissenin tavan fiyatında (33,52 TL) bekleyen toplam alım emri 2.363.178 adet (lot) oldu.

Toplamda 238 emir ile desteklenen bu güçlü talep, hissede yükseliş beklentisinin canlı kaldığına işaret ediyor.

ALICI TARAFINDA "ŞEKER YATIRIM" DOMİNASYONU

Açılış seansında hisse Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verileri, tavan serisinin arkasındaki ana aktörleri de ortaya koydu.

Güncel verilere göre alım tarafında büyük bir konsantrasyon dikkat çekiyor:

Şeker Yatırım, 127.874 lotluk net alımıyla toplam alımların yüzde 81,1'ini tek başına gerçekleştirerek piyasayı domine etti.

Şeker Yatırım’ı, 20.316 lot (yüzde 12,8) ile Colendi Menkul ve 4.152 lot (yüzde 2,6) ile Midas Menkul izliyor.

İlk 5 alıcı kurumun ağırlıklı ortalama maliyetinin, hissenin tavan fiyatı olan 33,52 TL seviyesinde sabitlendiği görülüyor.

YÜKSELİŞ TRENDİ KORUNUYOR

Haftanın ilk işlem gününde yüzde 9,97 değer kazanarak 33,52 TL'ye ulaşan MACKO'da, alıcıların iştahı ve tavanda bekleyen yüksek lot miktarı, yatırımcılar tarafından pozitif bir seyir olarak değerlendiriliyor.

Geçen haftaki yükseliş eğilimini tavanla taçlandıran hissenin, önümüzdeki seanslarda sergileyeceği performans yakından takip ediliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.