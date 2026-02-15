Empa Elektronik'in halka arz takvimi netleşti. Şirket, 19–20 Şubat tarihlerinde iki gün boyunca talep toplayacak. Ek satış dahil toplam 38 milyon adet payın yatırımcılara sunulacağı halka arzda pay başına fiyat 22 lira olarak belirlendi.

19–20 ŞUBAT'TA TALEP TOPLANACAK

Uzay, havacılık ve savunma sanayi başta olmak üzere endüstriyel elektronik, e-mobilite, BEYAZ eşya ve küçük ev aletleri ile akıllı enerji ve LED'li aydınlatma alanlarında faaliyet gösteren Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Talep toplama süreci 19 ve 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

EMPA ELEKTRONİK BORSA KODU NE?

Empa Elektronik'in Borsa İstanbul'daki işlem kodu 'EMPAE' olarak belirlendi.

38 MİLYON ADET PAY SATIŞA SUNULACAK

Halk Yatırım liderliğinde yapılacak halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 141 milyon TL'den 170 milyon TL'ye yükseltilecek. Bu çerçevede artırılacak 29 milyon TL nominal değerli pay ile mevcut ortaklara ait 9 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 38 milyon TL nominal değerli pay satılacak.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 836 MİLYON TL

Pay başına 22 lira fiyatla gerçekleşecek halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 836 milyon TL olması hedefleniyor. Halka açıklık oranının ise yüzde 22,35 seviyesinde oluşması öngörülüyor.

KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞEBİLİR?

Toplam 38 milyon adet payın satışa sunulacağı halka arzda, yatırımcı başına düşecek lot sayısı katılım yoğunluğuna göre değişecek. Halka arza 1 milyon kişinin katılması halinde kişi başına yaklaşık 38 lot (836 TL), 1,5 milyon katılımda 25 lot (550 TL), 2 milyon katılımda ise yaklaşık 19 lot (418 TL) düşmesi bekleniyor. Yüksek talep gelmesi halinde dağıtımın 15–25 lot bandında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

