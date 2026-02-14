Borsa İstanbul gıda endeksi hisselerinden Orçay, 2025 yıl sonu karnesini açıkladı. Şirket, satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 14 artırarak 661,5 milyon TL seviyesine taşıdı. Ancak artan maliyetler ve finansal baskılar, net kar rakamına olumsuz yansıdı.

BİLANÇODA "DURAN VARLIK" SIÇRAMASI

Raporun en çarpıcı noktası, şirketin yatırım iştahını gösteren varlık yapısındaki değişim oldu.

Duran Varlıklar: Bir önceki çeyreğe (2025/9) göre tam %291 artışla 1,5 milyar TL’yi aştı.

Toplam Varlıklar: Varlık yapısındaki bu genişleme ile şirketin toplam aktifleri %93 artarak 2,29 milyar TL'ye ulaştı.

Özkaynaklar: Şirketin özkaynakları ise %46 artışla 712,3 milyon TL olarak kaydedildi.

SATIŞLAR ARTTI, KARLILIK BASKI ALTINDA

Gelir tablosu incelendiğinde, operasyonel büyümenin devam ettiği ancak karlılığın zayıfladığı görülüyor:

Brüt Kar: %9 artışla 145,2 milyon TL oldu.

FAVÖK: Yatay seyrederek 117,5 milyon TL seviyesinde kaldı.

Net Dönem Karı: Şirket yılı 161,3 milyon TL net zarar ile kapattı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre zarar %20 oranında derinleşti.