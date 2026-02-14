Borsa İstanbul, volatil seyreden hisselerde yatırımcı mağduriyetini önlemek adına açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas ve tek fiyat gibi çeşitli tedbirleri devreye aldı. İşte Şubat ve Mart ayları boyunca geçerli olacak o kısıtlamalar.

TEK FİYAT TEDBİRİ UYGULANANLAR

Yatırımcılar için en üst seviye tedbirlerden biri olan "Tek Fiyat" uygulaması şu an için tek bir hissede geçerli. ATLAS hisseleri, 12 Şubat’ta başlayan tedbir kapsamında 11 Mart tarihine kadar tek fiyat yöntemiyle işlem görecek.

EMİR PAKETİ VE BRÜT TAKAS KAPSAMINDAKİ HİSSELER

Bazı hisselerde oynaklığın yüksek olması sebebiyle hem emir paketi hem de brüt takas tedbirleri eş zamanlı uygulanıyor. Bu grupta yer alan; VKFYO, MEPET, GRNYO, SKYLP, YGYO, BURVA, TDGYO ve SANEL hisseleri Şubat sonu ile Mart başına kadar sürecek kısıtlamalarla işlem görmeye devam edecek.

Ayrıca AHSGY, BURCE ve ZGYO hisselerinde de brüt takas tedbiri Mart ayının başına kadar yürürlükte kalacak.

AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEM YASAĞI OLAN HİSSELER

VBTS kapsamında en yaygın uygulanan "açığa satış ve kredili işlem yasağı" listesinde ise çok sayıda şirket yer alıyor. Bu kısıtlamanın güncel olduğu hisselerden bazıları şunlar:

Şubat Ortasına Kadar: ADEL, BORLS, BSOKE, DCTTR ve SEGMN (18 Şubat son).

Şubat Sonuna Kadar: MARMR, SARKY, TERA, MEKAG, INGRM ve INTEM (20-25 Şubat arası bitiş).

Mart Ayı Boyunca: DMSAS, IHAAS, CEMAS, ENSRI, PNSUT, UCAYM, AVOD ve PRKAB (2-6 Mart arası bitiş).

Yeni Eklenenler: 12-16 Şubat tarihlerinde listeye dahil olan ZERGY, KLRHO, RUBNS, BLCYT ve GEREL hisseleri de Mart ayı ortasına kadar kredili işlem yasağı ile takip edilecek.

YATIRIMCILAR DİKKAT: TEDBİR NE ANLAMA GELİYOR?

Borsa İstanbul tarafından uygulanan bu tedbirler, ilgili hisse senetlerinde spekülatif hareketlerin önüne geçmeyi ve ani fiyat dalgalanmalarında küçük yatırımcıyı korumayı amaçlıyor. Tedbir süresi dolan hisseler, yeni bir karar alınmadığı takdirde normal işlem esaslarına geri dönüyor.