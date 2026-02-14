Hafta genelinde faiz kararları, Fed tutanakları ve Borsa İstanbul’un önemli oyuncularından gelecek bilançolar takip edilecek.

Pazartesi günü saat 04:00’te Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) faiz kararını açıklayarak haftanın makroekonomik tonunu belirleyecek.

KÜRESEL PİYASALAR: FAİZ VE TUTANAK MESAİSİ

Haftanın ilk günü ABD cephesinde ise sakin bir seyir bekleniyor; Başkanlık Günü (Washington’un Doğum Günü) nedeniyle ABD piyasaları tatil dolayısıyla kapalı olacak.

Ancak sessizlik uzun sürmeyecek. Çarşamba gecesi saat 22:00’de, Fed’in ocak ayı sonunda gerçekleştirdiği FOMC toplantısının tutanakları yayımlanacak.

Yatırımcılar, tutanakların satır aralarında Fed’in 2026 yılı faiz projeksiyonlarına dair ipuçları arayacak.

BORSA İSTANBUL’DA BİLANÇO HAFTASI

Şirket bazlı hareketliliğin yüksek olacağı bir haftadayız. 2025 yılı performanslarını açıklayacak olan şirketler, yatırımcıların odağında:

• 17 Şubat Salı: Havacılık sektörünün devlerinden TAV Havalimanları (TAVHL), 2025 yılının tamamına ilişkin finansal sonuçlarını paylaşacak.

• 19 Şubat Perşembe: Enerji ve sanayi tarafında AKSA Akrilik (AKSA), perakende tarafında ise Ebebek (EBEBK) merakla beklenen yıllık raporlarını kamuoyuna sunacak.

• Aynı gün: Madencilik devi Rio Tinto, 2026 yılına dair üretim ve yatırım tahminlerini açıklayarak emtia piyasalarına yön verecek.

GENEL KURULLAR VE KURUMSAL ADIMLAR

Şirketlerin yönetimsel süreçlerinde de önemli toplantılar var:

• Çarşamba (10:00): Kuyaş Yatırım (KUYAS) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı.

• Cuma (14:00): Balatacılar Balatacılık (BALAT) Olağan Genel Kurul Toplantısı ile haftanın kurumsal takvimi noktalanacak.

16-20 Şubat haftası hem bilanço bazlı hisse hareketleri hem de makro veriler ışığında volatiliteye açık bir görünüme sahip. Yatırımcıların özellikle çarşamba akşamı Fed tutanaklarına odaklanması bekleniyor.