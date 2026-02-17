Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kiralık konut piyasasındaki güncel fiyat hareketlerini daha yakından izlemek amacıyla Yeni Kiracı Kira Endeksi'ni (YKKE) yayımlamaya başladı. Ocak 2026 itibarıyla endeksin yıllık artış oranı yüzde 34,2 olarak açıklandı.

Kamuoyuyla ilk kez paylaşılan YKKE, yeni kiracıların karşılaştığı kira bedellerini esas alıyor ve mevcut resmi kira verilerinden farklı bir görünüm sunuyor.

TCMB'DEN YENİ GÖSTERGE

Türkiye'de kira enflasyonu bugüne kadar TÜİK tarafından Tüketici Fiyat Endeksi'nin alt kalemi olan "Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira Endeksi" üzerinden takip ediliyordu. Ancak bu seri, aynı konutun kira değişimini izlediği için kiracı değişiminin sınırlı olduğu dönemlerde piyasa fiyatlarını gecikmeli yansıtabiliyor.

TCMB’nin oluşturduğu YKKE ise bankalardan temin edilen değerleme raporlarındaki kira bedellerine dayanıyor. Endeks, hedonik regresyon yöntemi kullanılarak kalite etkisi ayrıştırıldıktan sonra hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞLARINDA YAVAŞLAMA SİNYALİ

Veriler, kira artışlarının 2021'in son çeyreğinde hızlandığını, 2022'nin ikinci yarısında zirve yaptığını ve ardından özellikle sıkı para politikasının etkisiyle yavaşlama eğilimine girdiğini gösteriyor.

Ocak 2026 itibarıyla YKKE yıllık artış oranı yüzde 34,2'ye gerilerken, TÜİK'in Gerçek Kira Endeksi yüzde 56,6 seviyesinde bulunuyor. İki seri arasındaki fark, resmi kira enflasyonunda önümüzdeki dönemde düşüş eğiliminin sürebileceğine işaret ediyor.

100 METREKARE KONUTTA ORTANCA KİRA 22 BİN TL

TCMB, Türkiye genelinde ve yeterli veri bulunan illerde birim kira değerlerini de yayımlamaya başladı. Buna göre 2025'in son çeyreğinde 100 metrekarelik bir konutun ortanca kira bedeli Türkiye genelinde 22 bin lira olarak hesaplandı.

Aynı dönemde ortanca kira bedeli İstanbul'da 37 bin lira, Ankara'da 21 bin lira, İzmir'de ise 25 bin lira seviyesinde gerçekleşti.

Yeni endeksin, kira kaleminin enflasyon görünümüne ilişkin öncü gösterge üretmesi açısından önemli bir veri kaynağı olduğu değerlendiriliyor.