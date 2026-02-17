TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025 sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye'de mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2024 yılında yüzde 49,6 iken, 2025 yılında 3,7 puan artarak yüzde 53,3'e yükseldi. Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise 2024'te yüzde 14,5 seviyesindeyken 2025'te 1,5 puan azalarak yüzde 13,0 oldu.

KADINLARDA MUTLULUK ORANI DAHA YÜKSEK

Mutlu olduğunu ifade eden erkeklerin oranı 2024'te yüzde 46,9 iken 2025'te yüzde 51,4'e çıktı. Kadınlarda ise bu oran 2024'te yüzde 52,3 seviyesindeyken 2025'te yüzde 55,1’e yükseldi.

EN YÜKSEK ARTIŞ 55-64 YAŞ GRUBUNDA

Yaş gruplarına göre incelendiğinde mutluluk oranı tüm yaş aralıklarında artış gösterdi. En dikkat çekici yükseliş 55-64 yaş grubunda yaşandı. Bu grupta mutluluk oranı 2024'te yüzde 47,5 iken 202'’te 7,1 puan artarak yüzde 54,6 oldu.

Diğer yaş gruplarında ise oranlar şöyle gerçekleşti:

18-24 yaş: 2,6 puan artışla yüzde 54,4

25-34 yaş: 2,6 puan artışla yüzde 53,6

35-44 yaş: 5,0 puan artışla yüzde 52,9

45-54 yaş: 4,3 puan artışla yüzde 50,8

65 yaş ve üzeri: yüzde 54,1'den yüzde 54,3'e çıktı

EVLİLER DAHA MUTLU

2025 yılında evli bireylerin yüzde 56,9'u mutlu olduğunu belirtirken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 46,6 olarak ölçüldü. Evli erkeklerin yüzde 54,2'si, evli kadınların ise yüzde 59,6’sı mutlu olduğunu ifade etti.

MUTLULUĞUN KAYNAĞI AİLE VE SAĞLIK

Bireylerin yüzde 69,0'ı mutluluk kaynağı olarak ailesini gösterdi. Bunu yüzde 15,6 ile çocuklar, yüzde 4,8 ile kişinin kendisi, yüzde 3,9 ile eşi, yüzde 3,3 ile anne/babası ve yüzde 1,9 ile torunlar izledi.

Değerler açısından bakıldığında ise yüzde 64,9 ile sağlıklı olmak ilk sırada yer aldı. Ardından yüzde 14,7 ile sevgi, yüzde 9,8 ile başarı, yüzde 7,7 ile para ve yüzde 2,7 ile iş geldi.

HER 100 KİŞİDEN 67'Sİ GELECEĞİNDEN UMUTLU

2025 yılında geleceğinden umutlu olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 67,1 oldu. Erkeklerde bu oran yüzde 67,1, kadınlarda ise yüzde 67,2 olarak kaydedildi.

YAŞAM MEMNUNİYETİ ORTALAMASI DEĞİŞMEDİ

Hayat memnuniyeti 0 ile 10 arasında değerlendirildiğinde, 2024 ve 2025 yıllarında ortalama 5,7 olarak hesaplandı. Erkekler ve kadınlarda da ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 5,7 seviyesinde kaldı.

EN YÜKSEK MEMNUNİYET ASAYİŞ HİZMETLERİNDE

Kamu hizmetleri arasında en yüksek memnuniyet oranı yüzde 74,1 ile asayiş hizmetlerinde görüldü. Bunu yüzde 71,3 ile ulaştırma, yüzde 69,4 ile sağlık, yüzde 64,5 ile SGK, yüzde 60,5 ile adli ve yüzde 58,7 ile eğitim hizmetleri takip etti.

EN ÖNEMLİ SORUN HAYAT PAHALILIĞI

2025 yılında ülkenin en önemli sorunu olarak yüzde 31,3 ile hayat pahalılığı ilk sırada yer aldı. Yüzde 16,5 ile yoksulluk ikinci, yüzde 16,1 ile eğitim üçüncü sırada yer aldı. 2024'e kıyasla terör sorununun gerilediği, diğer sorun başlıklarında ise artış görüldüğü belirtildi.