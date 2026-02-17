Mülk sahiplerini yakından ilgilendiren 2026 emlak vergisi süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. İlk taksit ödemeleri için son tarih 31 Mayıs 2026 olarak belirlenirken, bu tarihe kadar ödeme yapmayan tapu sahipleri gecikme zammı riskiyle karşı karşıya kalacak. Ödemeler belediyeler, bankalar ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Muafiyet şartları da netleşmiş durumda.

2026 EMLAK VERGİSİ İLK TAKSİT TARİHLERİ

2026 yılı emlak vergisinin ilk taksit dönemi 1 Mart 2026'da başlayacak ve 31 Mayıs 2026 mesai bitiminde sona erecek.

Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahipleri emlak vergisini her yıl iki eşit taksit halinde ödüyor. İlk taksit mart–mayıs döneminde yatırılırken, ikinci taksit kasım ayında tahsil ediliyor.

GECİKEN ÖDEMELERE ZAM UYGULANACAK

Süresi içinde yapılmayan emlak vergisi ödemeleri için gecikme zammı uygulanıyor. Gecikme faizi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranlar üzerinden hesaplanıyor ve borcun her ay artmasına neden oluyor.

Bu nedenle 31 Mayıs tarihinin geçirilmemesi önem taşıyor. Sürenin aşılması halinde hem ana para hem de faiz yükü artıyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri taşınmazın bağlı bulunduğu ilçe veya il belediyesine yapılıyor.

Ödeme kanalları ise şu şekilde;

-Belediye veznelerinden nakit veya kredi kartıyla

-Belediyelerin resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden

-Anlaşmalı bankaların şubeleri ve internet bankacılığı aracılığıyla

-e-Devlet üzerinden borç sorgulama bağlantıları kullanılarak

Bu yöntemler özellikle birden fazla gayrimenkule sahip olanlar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar için kolaylık sağlıyor.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Mevzuata göre bazı mülk sahipleri emlak vergisinden muaf tutulabiliyor. Brüt alanı 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip olan; Emekliler, engelliler, geliri olmayan ev hanımları, şehit yakınları ve gaziler emlak vergisinden muaf olabiliyor.

Ancak bu haktan yararlanmak için ilgili belediyeye başvurarak beyanname verilmesi gerekiyor.

TAPU SAHİPLERİNE SON GÜN UYARISI

1 Mart'ta başlayacak ilk taksit döneminde ödemesini zamanında yapmayan tapu sahipleri gecikme zammıyla karşılaşacak. Uzmanlar, faiz yükü oluşmaması ve son gün yoğunluğundan etkilenmemek için emlak vergisi ödemelerinin erken yapılmasını öneriyor.