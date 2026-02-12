Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Balıkesir genelinde inşa edilen toplam 7.548 konut için hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekilişi şeffaflık ilkesi gereği canlı yayınlanacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Balıkesir’de projeye yoğun başvuru yapılırken, kura günü binlerce vatandaş sonuç ekranını takip edecek.

TOKİ Balıkesir kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Balıkesir TOKİ kura çekilişi 13 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Çekiliş süreci TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ Balıkesir kura sonuçları nereden öğrenilir?

Kura çekiminin ardından sonuçlar dijital ortamda erişime açılacak. Başvuru sahipleri;

TOKİ resmi internet sitesi

e-Devlet sistemi

T.C. kimlik numarası ile sorgulama ekranı

üzerinden hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebilecek.

Hak sahibi olan vatandaşlar için sözleşme imzalama süreci ve ödeme planı detayları ayrıca duyurulacak.

Kura sonrası süreç nasıl işleyecek?

Kurada ismi çıkmayan başvuru sahiplerinin yatırmış oldukları başvuru bedelleri belirlenen takvim doğrultusunda iade edilecek. Hak sahibi olan vatandaşlar ise sözleşme imzalama sürecine davet edilecek ve ödeme planı kendilerine bildirilecek.