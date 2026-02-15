Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 11 ilde daha kura çekilişi yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamasına göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen projede kura süreci planlandığı şekilde ilerliyor.

29 Aralık'ta başlayan kura çekimleri, 13 Şubat Cuma günü Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548 ve Kocaeli'nde 10 bin 340 konutun kurasının çekilmesiyle devam etti.

58 İLDE 213 BİN 451 KONUTUN KURASI TAMAMLANDI

Bu kapsamda 29 Aralık 2025 – 8 Şubat tarihleri arasında;

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli'nde kura çekimleri tamamlandı.

Böylece 58 ilde toplam 213 bin 451 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

BU HAFTA 11 İLDE DAHA KURA ÇEKİLECEK

Murat Kurum, sosyal medya hesabından 16–22 Şubat haftasının kura takvimini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Adım adım ilerliyoruz. Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasını tamamladık. Bu hafta 11 ilimizde daha 98 bin 839 ailemiz yuva heyecanı yaşayacak. Türkiye Yüzyılı, yuvalarla yükseliyor."