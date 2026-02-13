İş birliğinin amiral gemisi olan JAVKENT projesi, Jandarma ve TSK personeli için modern yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

Henüz protokolün ilk aşamasında olunmasına rağmen, 200 bin kişilik potansiyel kitle içerisinden 15 gün gibi kısa bir sürede 29 binden fazla resmi ön talep toplanması, projenin piyasa beklentisinin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

PROTOKOL NELERİ KAPSIYOR?

Sadece konutla sınırlı kalmayan bu ortaklık, ZGYO’nun portföyünü çeşitlendirecek şu başlıkları içeriyor:

• Entegre Yaşam Alanları: Eğitim, sağlık ve spor donatılı kompleksler.

• Gelir Getirici Yatırımlar: Otel, rezidans, ofis ve lojistik tesisler.

• Stratejik Arsa Yatırımları: İmarlı araziler üzerinde ortak geliştirme modelleri.

BORSA İSTANBUL'DA ZGYO RÜZGARI: YATIRIMCI "YEŞİL" DEDİ

Haberin duyulmasıyla birlikte borsa ekranları hareketlendi. ZGYO hisseleri, açıklamanın ardından yatırımcıdan tam not aldı.

ZGYO hisseleri saat 17:17 itibarıyla yüzde 4 civarında yükselişle 36,50 TL seviyelerinde işlem görerek piyasanın üzerinde bir performans sergiledi.

9,77 TL fiyattan halka arz edilen ve bugün itibarıyla 37 TL olan zirvesine doğru güçlü bir ivme yakalayan ZGYO paylarında bugün kapanışa doğru aracı kurum dağılımında Garanti Yatırım ve Ak Yatırım yüzde 18’lik paylarla başı çekti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.