Şirketten yapılan açıklamada, 13 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine dikkat çekildi. Yeni düzenlemeye göre, spor müsabakalarına dayalı bahis oyunlarının pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin; 18 yaş sınırına uyulması ve sporla ilgili mecralarla sınırlı kalması kaydıyla sanal ortam bayileri aracılığıyla yapılabilmesinin önü açıldı.

MACKO, bu yasal zemine dayanarak 18.02.2026 tarihi itibarıyla platformlarında "Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları"na ilişkin reklam gösterimlerinin yeniden başladığını resmen duyurdu.

PİYASADA MACKO RÜZGARI: TAVANA BİR ADIM KALDI

Haberin ardından hisse senedi piyasasında MACKO tarafında hareketlilik ivme kazandı. Dünkü seansı tavandan kapatan hisseler, haftanın üçüncü işlem gününe de güçlü bir başlangıç yaptı.

Son 3 gündür tavan serisiyle adından söz ettiren hisseler, bugün kısa bir molanın ardından yeniden zirveye yöneldi. Güne pozitif başlayan MACKO, TSI 16:04 itibarıyla yüzde 8,52 oranında yükselişle 40 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

Reklam gelirlerindeki artış beklentisiyle alıma geçen yatırımcılar, hisseyi yeniden tavan sınırına taşıdı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

TSI 16:08 VERİLERİ: ALICI TARAFINDA GARANTİ YATIRIM LİDER

Saat 16:08 itibarıyla aracı kurum dağılımına bakıldığında, alıcı tarafında güçlü bir kurumsal hakimiyet göze çarpıyor. Net alımların yüzde 91,515’ini ilk 5 kurum gerçekleştirirken, dağılım şu şekilde oluştu:

Garanti Yatırım: 860.489 lot net alım ve yüzde 52,289 pay ile tahtanın lideri konumunda.

Tacirler Yatırım: 225.545 lot ve yüzde 13,705 pay ile ikinci sırada yer alıyor.

Midas Menkul: 180.375 lotluk alımla yüzde 10,961 paya sahip.

Yapı Kredi Yatırım: 133.138 lot ile yüzde 8,090 pay sahibi.

Ziraat Yatırım: 106.479 lot ve yüzde 6,470 pay ile alıcı listesini tamamlıyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.