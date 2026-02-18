TCMB verilerine göre, Aralık 2025 itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu bir önceki çeyreğe göre 12,1 milyar ABD doları artarak 219,7 milyar ABD dolarına yükseldi.

UZUN VADELİ BORÇ ARTARKEN KISA VADELİ BORÇ GERİLEDİ

Vadeye göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcunun 13,1 milyar ABD doları artışla 210,9 milyar ABD dolarına çıktığı görüldü. Kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 1,0 milyar ABD doları azalarak 8,8 milyar ABD dolarına geriledi.

FİNANSAL VE REEL SEKTÖR BORÇLARI ARTTI

Bir önceki çeyreğe göre finansal kuruluşların toplam borcu 5,6 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 6,6 milyar ABD doları artış kaydetti.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 6,4 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları ise 6,7 milyar ABD doları yükseldi.

Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,8 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar ABD doları azaldı.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, borçlanmada en yüksek payın ABD doları cinsinden olduğu görüldü.

210,9 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'si ABD doları, yüzde 31,0'ı Euro, yüzde 2,7'si Türk lirası ve yüzde 8,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

8,8 milyar ABD doları seviyesindeki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 20,6'sı ABD doları, yüzde 22,5'i Euro, yüzde 53,5'i Türk lirası ve yüzde 3,4'ü diğer döviz türlerinden oluştu.

