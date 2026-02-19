Türkiye genelinde reel konut fiyatları, Ocak 2024’ten bu yana süregelen düşüş trendini koruyor.

Cari konut endeksi bir önceki aya göre 3,9 puan azalarak 154,1 seviyesine çekildi. Yıllık bazda reel fiyat değişimi ise yüzde -1,9 ile negatif bölgede kalmaya devam etti.

Büyükşehirlerdeki manzara ise birbirinden farklılaştı:

• İzmir: Yıllık reel fiyatlarda yüzde -3 ile düşüş yaşadı.

• İstanbul: Hafif bir toparlanma ile yüzde 1,1 artış gösterdi.

• Ankara: yüzde 3,2 ile üç büyük il arasında reel fiyatı en çok artan şehir oldu.

KİRALIK KONUT: MEVSİMSEL ETKİ TALEBİ ARTIRDI

Kira cephesinde aralık ayındaki kısa süreli yükseliş yerini tekrar düşüşe bıraktı.

Türkiye genelinde reel kira endeksi 166,4 seviyesine gerilerken, yıllık değişim oranı yüzde -2,1 olarak kaydedildi.

Ancak kira fiyatlarındaki düşüşe rağmen, kiralık konut talebinde ciddi bir hareketlilik gözlendi. Kiralık konut talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,9 artarak 178,8 puana ulaştı.

Raporda bu artışın, piyasanın olağan mevsimsel döngüsünden kaynaklandığı vurgulandı.